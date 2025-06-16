Adem ve Volkan'ın Ailelerinin Tartışmasından Adem'in Survivor'daki Kazancına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
16 Haziran Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Mehmed Fetihler Sultanı'da bir ayrılık daha gerçekleşti.
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2. Ozan Akbaba, Poyraz Karayel'de rol almış!
3. Adem Kılıççı'nın Survivor'dan ne kadar ödül kazandığını hesapladık!
4. Batuhan Karacakaya sessizliğini bozdu.
5. Yetenek Sizsiniz NOW TV'de yayınlanmaya başladı.
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6. Adem Kılıççı'dan Survivor şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım geldi.
7. Melike Şahin, O Ses Türkiye yarışmacısını unutmadı.
8. Oktay Kaynarca iddialara sert çıktı.
9. Farah Zeynep Abdullah, annesi ve babasına sevdikleri ve sevmedikleri projelerini sordu.
10. Müge Anlı'da Emrah Elveren olayında gelişme yaşandı.
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11. Survivor finali öncesi Volkan ve Adem'in ailelerinin tartıştığı iddia edilmişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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