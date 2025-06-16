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Adem ve Volkan'ın Ailelerinin Tartışmasından Adem'in Survivor'daki Kazancına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Adem ve Volkan'ın Ailelerinin Tartışmasından Adem'in Survivor'daki Kazancına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2025 - 00:48

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

16 Haziran Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Mehmed Fetihler Sultanı'da bir ayrılık daha gerçekleşti.

1. Mehmed Fetihler Sultanı'da bir ayrılık daha gerçekleşti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Selim Bayraktar'dan sonra diziden bir oyuncu daha ayrılacak. Dizide zaman atlaması yaşanacak.

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2. Ozan Akbaba, Poyraz Karayel'de rol almış!

2. Ozan Akbaba, Poyraz Karayel'de rol almış!

Uzak Şehir'de Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın rol aldığı yapımlar merak ediliyor. Ünlü oyuncunun Poyraz Karayel'de de rol aldığı ortaya çıktı.

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3. Adem Kılıççı'nın Survivor'dan ne kadar ödül kazandığını hesapladık!

3. Adem Kılıççı'nın Survivor'dan ne kadar ödül kazandığını hesapladık!

Survivor'da şampiyon olan Adem'in haftalık kaşesini ve şampiyonluk ödülünü topladık. Adem'in ne kadar kazandığı ortaya çıktı.

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4. Batuhan Karacakaya sessizliğini bozdu.

4. Batuhan Karacakaya sessizliğini bozdu.

Survivor'da ikinci olan Batuhan, sessizliğe bürünmüştü. Günlerdir hiçbir paylaşım yapmayan Batuhan'dan ilk açıklama geldi.

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5. Yetenek Sizsiniz NOW TV'de yayınlanmaya başladı.

5. Yetenek Sizsiniz NOW TV'de yayınlanmaya başladı.

Yetenek Sizsiniz'in ilk bölümüne illüzyonist yarışmacı damga vurdu. Yarışmacı yaptığı şovla izleyenleri ikiye böldü.

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6. Adem Kılıççı'dan Survivor şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım geldi.

6. Adem Kılıççı'dan Survivor şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım geldi.

Survivor 2025'in şampiyonu olan Adem, ödülünü ithaf ettiği kişiyi açıkladı. Adem'in paylaşımına beğeni yağdı.

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7. Melike Şahin, O Ses Türkiye yarışmacısını unutmadı.

7. Melike Şahin, O Ses Türkiye yarışmacısını unutmadı.

O Ses Türkiye finalisti Polen Sena Yıldızoğlu'nu unutmayan Melike Şahin, yarışmacıyı sahnesine davet etti. Yıldızoğlu, sesiyle büyük beğeni topladı.

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8. Oktay Kaynarca iddialara sert çıktı.

8. Oktay Kaynarca iddialara sert çıktı.

Uzak Şehir'e Alya'nın babası olarak gireceği iddiaları gündeme gelen Oktay Kaynarca, Instagram hesabından paylaşım yaptı. Kaynarca, iddiaları sert bir dille yalanladı.

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9. Farah Zeynep Abdullah, annesi ve babasına sevdikleri ve sevmedikleri projelerini sordu.

9. Farah Zeynep Abdullah, annesi ve babasına sevdikleri ve sevmedikleri projelerini sordu.

Kendi rol aldığı yapımları ailesine soran Abdullah, samimi yanıtlar aldı. Ailesi, hem sevdikleri hem de sevmedikleri projeleri sıraladı.

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10. Müge Anlı'da Emrah Elveren olayında gelişme yaşandı.

10. Müge Anlı'da Emrah Elveren olayında gelişme yaşandı.

Yayına kendi isteğiyle katılan arkadaşı Ahmet Şentürk tutuklanmıştı. Şentürk'ün evinin bahçesinde Emrah Elveren'e ait olduğundan şüphelenilen kemikler bulundu.

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11. Survivor finali öncesi Volkan ve Adem'in ailelerinin tartıştığı iddia edilmişti.

11. Survivor finali öncesi Volkan ve Adem'in ailelerinin tartıştığı iddia edilmişti.

Gergin geçen finalde Batuhan'a destek olan Volkan'ın ailesiyle Adem'in ailesi arasında gerilim yaşandığı iddia edilmişti. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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