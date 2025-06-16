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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Poyraz Karayel'de Ayşegül'ün Sevgilisiymiş!

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Poyraz Karayel'de Ayşegül'ün Sevgilisiymiş!

Poyraz Karayel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2025 - 00:17

Sezonun en çok izlenen yapımı Uzak Şehir'de Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, rol aldığı yapımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun bir dönemin hit dizisi Poyraz Karayel'de de rol aldığı ortaya çıktı!

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Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, sezonun en çok izlenen yapımı oldu.

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, sezonun en çok izlenen yapımı oldu.

Dizide oyuncular ve karakterler, hikaye ve hatta çekimlerinin yapıldığı Mardin'in Midyat ilçesi o kadar popüler oldu ki dizi sezon finali yapmasına rağmen hala ondan bahsetmeyi sürdürüyoruz. Özellikle dizinin başrolleri Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal gündemden düşmüyor.

Rol aldıkları tüm yapımlar didik didik incelenirken, Ozan Akbaba'nın Poyraz Karayel'de rol aldığı ortaya çıktı!

Rol aldıkları tüm yapımlar didik didik incelenirken, Ozan Akbaba'nın Poyraz Karayel'de rol aldığı ortaya çıktı!

Meğer şimdilerin en popüler dizisinde rol alan Ozan Akbaba, 2015'te yayın hayatına başlayan ve dönemine damga vuran Poyraz Karayel'de de rol almış. Dizinin ilk iki bölümünde rol alan Ozan Akbaba, Poyraz Karayel'de Taner karakterine hayat vermiş ve Ayşegül'e aşık olup evlenme teklifi eden bir karakteri canlandırmış. Siz Ozan Akbaba'yı Poyraz Karayel'de hatırlıyor musunuz?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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