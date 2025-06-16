Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Poyraz Karayel'de Ayşegül'ün Sevgilisiymiş!
Sezonun en çok izlenen yapımı Uzak Şehir'de Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, rol aldığı yapımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun bir dönemin hit dizisi Poyraz Karayel'de de rol aldığı ortaya çıktı!
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Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, sezonun en çok izlenen yapımı oldu.
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Rol aldıkları tüm yapımlar didik didik incelenirken, Ozan Akbaba'nın Poyraz Karayel'de rol aldığı ortaya çıktı!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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