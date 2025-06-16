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İlk Eşine Hayat Veriyordu: Sevilen Oyuncu Mehmed Fetihler Sultanı'ndan Ayrılıyor

İlk Eşine Hayat Veriyordu: Sevilen Oyuncu Mehmed Fetihler Sultanı'ndan Ayrılıyor

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2025 - 00:31

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Dizide Çandarlı Halil Paşa'ya hayat veren Selim Bayraktar, sezon finaliyle diziden ayrılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir oyuncu daha diziye veda ediyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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Mehmed: Fetihler Sultanı geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı.

Mehmed: Fetihler Sultanı geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı.

Gelecek sezon zaman atlaması yaşanacak diziden Çandarlı Halil Paşa karakterine hayat veren Selim Bayraktar ayrılmıştı. Sezon finalinde diziye veda eden Bayraktar'dan sonra bir oyuncunun daha ayrılacağı açıklandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eleni (Gülbahar Hatun) karakterine hayat veren Esila Umut Mehmed: Fetihler Sultanı'ndan ayrılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eleni (Gülbahar Hatun) karakterine hayat veren Esila Umut Mehmed: Fetihler Sultanı'ndan ayrılıyor.

Dizide yaşanacak zaman atlaması sebebiyle Fatih Sultan Mehmed'in ilk eşine hayat veren Esila Umut, gelecek sezon dizide yer almayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide hikaye değişecek ve Esila Umut bu sebeple ekipte olmayacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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