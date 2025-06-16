İlk Eşine Hayat Veriyordu: Sevilen Oyuncu Mehmed Fetihler Sultanı'ndan Ayrılıyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Dizide Çandarlı Halil Paşa'ya hayat veren Selim Bayraktar, sezon finaliyle diziden ayrılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir oyuncu daha diziye veda ediyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Mehmed: Fetihler Sultanı geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eleni (Gülbahar Hatun) karakterine hayat veren Esila Umut Mehmed: Fetihler Sultanı'ndan ayrılıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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