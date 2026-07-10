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Adanalılar Kentin Dört Bir Yanına Yazılan "Ömer Özge'yi Seviyor" Yazılarından Şikayetçi

Adanalılar Kentin Dört Bir Yanına Yazılan "Ömer Özge'yi Seviyor" Yazılarından Şikayetçi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.07.2026 - 12:36
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Son zamanlarda Adana'nın çeşitli yerlerinde pek çok kişinin dikkatini çeken bir yazı var. O da 'Ömer Özge'yi seviyor' yazan ilan-ı aşk. Yazının kaldırımlardan duvarlara, köprü altlarından yollara kadar yazılması Adanalıların tepkisine neden oldu. Vatandaş Ömer'e 'seviyorsan konuş' dedi.

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Son zamanlarda Adana'da dikkat çeken bir cümle var.

Son zamanlarda Adana'da dikkat çeken bir cümle var.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yazılan yazıların her yerde olmasından vatandaş rahatsız. Örneğin habercilere konuşan esnaf Ahmet Yıldırım, yapılanın doğru olmadığını belirterek, 'Bu yapılan ahlaksızlık, terbiyesizlik. Kamu malına zarar verip gençlere kötü örnek oluyorlar, insanları kötü yola teşvik ediyorlar. Gerçi yazan kişi genç midir, soytarı mıdır onu da bilmiyoruz. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Biz sadece bisikletimize ’seni seviyoruz’ yazardık. Bisikletimiz de rüzgar gibi geçtiği için kimse okuyamazdı bile. Şimdi gençlik mi kalmış' ifadelerini kullandı ve 'Buradan Ömer’e sesleniyorum; aklını başına al oğlum. Böyle soytarılıklarla kız sevilmez. Seviyorsan adamakıllı git, duygularını söyle, sonra da ailesinden iste' diyerek sözlerini bitirdi.

Kamu malına zarar tepki çekti

Kamu malına zarar tepki çekti

Mehmet Çolak isimli vatandaş ise olayın farklı yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. 'Demek ki gençlerin arasındaki ilişkiyi aileler ya da çevre kabul etmiyor. O da bunu kabul ettirmek için böyle şeyler yapıyor olabilir. Ancak kamu malı hepimizin malı. Buna zarar verilmemesi gerekiyor.' dedi ve 'Gençlere maddi ve manevi değerler daha iyi öğretilmeli. Kamu malının herkesin hakkı olduğu bilinci oluşturulmalı. Bizim zamanımızda mahallede yanlış yaptığında seni uyaran büyükler vardı' diyerek sözlerini bitirdi.

Detaylar ise böyle:

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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