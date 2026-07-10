Adanalılar Kentin Dört Bir Yanına Yazılan "Ömer Özge'yi Seviyor" Yazılarından Şikayetçi

Mehmet Çolak isimli vatandaş ise olayın farklı yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. 'Demek ki gençlerin arasındaki ilişkiyi aileler ya da çevre kabul etmiyor. O da bunu kabul ettirmek için böyle şeyler yapıyor olabilir. Ancak kamu malı hepimizin malı. Buna zarar verilmemesi gerekiyor.' dedi ve 'Gençlere maddi ve manevi değerler daha iyi öğretilmeli. Kamu malının herkesin hakkı olduğu bilinci oluşturulmalı. Bizim zamanımızda mahallede yanlış yaptığında seni uyaran büyükler vardı' diyerek sözlerini bitirdi.