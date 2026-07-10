Adanalılar Kentin Dört Bir Yanına Yazılan "Ömer Özge'yi Seviyor" Yazılarından Şikayetçi
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Son zamanlarda Adana'nın çeşitli yerlerinde pek çok kişinin dikkatini çeken bir yazı var. O da 'Ömer Özge'yi seviyor' yazan ilan-ı aşk. Yazının kaldırımlardan duvarlara, köprü altlarından yollara kadar yazılması Adanalıların tepkisine neden oldu. Vatandaş Ömer'e 'seviyorsan konuş' dedi.
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Son zamanlarda Adana'da dikkat çeken bir cümle var.
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Kamu malına zarar tepki çekti
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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