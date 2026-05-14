Adana’da Kalp Krizi Vakasına Giden Ambulansın Anahtarı Kaybolunca Hasta Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2026 - 13:02

Adana’da yaşanan olay “Pes” dedirtti. Kalp krizi vakasına giden ambulansın anahtarı kaybolunca hasta Mehmet Kepir, olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin şikâyeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Mehmet Kepir evinde fenalaşınca yakınları 112’yi arayarak ambulans çağırdı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kepir’i evde battaniyeye sarılmış hâlde buldu ve kalp masajı yaparak ambulansa götürdü. Ne olduysa bundan sonra oldu.

Ambulansın anahtarı, hastanın sarılı olduğu battaniyenin içine düştü ancak yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Hem sağlık görevlileri hem hastanın yakınları hem de vatandaşlar anahtarı aradı. Ambulansın ve diğer araçların altına bakıldı, ambulans biraz ileri itildi. Ancak anahtar bir türlü bulunamadı.

Anahtar bulunamayınca olay yerine ikinci bir ambulans çağrıldı ve hastaneye kaldırılan vatandaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eşinin ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini öne süren imam nikâhlı eşi Şengül Ayağ, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Şengül Ayağ, olay anında yaşananları şöyle anlattı:

'Eşim sabah oğlumu okula götürmek için uyandı. Lavaboya girmişti. Küt diye bir ses geldi. Hemen oraya koştuk. Annemin müdahalesiyle hayata döndü. Ambulans ekibi geldi. Battaniyeye sarıldı. O sırada ambulans görevlilerinden biri, aşağıda diğer araçlara yol vermek için aracı çekti. Daha sonra eşim 3. kattan aşağıya indirildi. Eşim yaklaşık 40 dakika ambulansın içinde kaldı. Komşular da dâhil herkes anahtar aradı. İkinci ambulans geldi. O ana kadar eks değildi. İlk gelen ambulansın ihmali yüzünden ben eşimi kaybettim. Anahtarı battaniyenin içerisinden bulduk dediler. Battaniyeye eşimi sarmışlardı. Araç içerisine battaniyeyle konulduğu sırada altında mı kaldı bilmiyorum. O görevli ile şoförden şikâyetçiyim.'.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
