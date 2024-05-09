Adana’da Fotoğraf Şantajı Kanlı Bitti: Baba, Kızını Tehdit Eden Eski Sevgilisini Öldürdü

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Mehmet A. ifadesinde, “Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı” dedi.