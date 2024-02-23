Acun Ilıcalı’dan 30 Milyon Euro’luk Yatırım: Acun Ilıcalı Alman Spor Kanalı Sport1’in Yüzde 50’sine Ortak Oldu
Acun Ilıcalı’dan 30 Milyon Euro’luk Yatırım: Acun Ilıcalı Alman Spor Kanalı Sport1’in Yüzde 50’sine Ortak Oldu
Kaynak: https://www.dwturkce1.com/tr/acun-il%...
Ünlü televizyon yapımcısı ve Acun Medya'nın kurucusu Acun Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yarısını 30 milyon euroya satın alıyor. Bu stratejik hamle, Acun Medya'nın sporla ilgili gerçeklik formatlarının Sport1 kanalında da gösterilmesini sağlayacak. Reuters'ın raporuna göre, bu satın almanın gerçekleşmesi Acun Medya'nın uluslararası arenada daha da genişlemesine yardımcı olacak.
İşte detaylar...
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Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport1'e ortak oluyor.
Acunmedya'nın sahibi Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağı duyuruldu.
Açıklama, kanalın satıştan önceki tek sahibi olan İsviçreli medya grubu Highlight Communications tarafından yapıldı.
Reuters'ın haberine göre, Acunmedya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yayınlanacak.
Ajans, Almanca konuşan izleyici kitlesi için ilk olarak uyarlanacak yapımın, spor realite yarışması "Exatlon" olacağını duyurdu.
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Highlight Communications, geçen yaz Sport1'in hisselerini tamamen ya da kısmen satışa çıkarma kararı almıştı. İsviçreli şirket, kanalın daha da geliştirilmesi amacıyla bu adımı attığını açıklamıştı.
Reuters haber ajansı, Sport1'in Acunmedya'ya satışının henüz rekabet ve medya düzenleme kurumlarınca onaylanmadığını belirtti.
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