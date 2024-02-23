Acun Ilıcalı’dan 30 Milyon Euro’luk Yatırım: Acun Ilıcalı Alman Spor Kanalı Sport1’in Yüzde 50’sine Ortak Oldu

Ünlü televizyon yapımcısı ve Acun Medya'nın kurucusu Acun Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yarısını 30 milyon euroya satın alıyor. Bu stratejik hamle, Acun Medya'nın sporla ilgili gerçeklik formatlarının Sport1 kanalında da gösterilmesini sağlayacak. Reuters'ın raporuna göre, bu satın almanın gerçekleşmesi Acun Medya'nın uluslararası arenada daha da genişlemesine yardımcı olacak.

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