Acun Ilıcalı'ya Transfer Piyangosu: Jaden Philogene Avrupa Devlerinin Radarında!
Acun Ilıcalı'ya Transfer Piyangosu: Jaden Philogene Avrupa Devlerinin Radarında!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'de forma giyen Jaden Philogene, birçok büyük kulübün takibine girdi.
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Jaden Philogene, Avrupa devlerinin radarına girdi.
Hull City, Jaden Philogene'i sezon başında Aston Villa'dan 5.8 milyon euroya transfer etmişti. 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme yapılmıştı.
Championship'te 19 maça çıkan genç kanat oyuncusu, 8 gol, 6 asistlik skor katkı vermesi sonrası; İngiltere Premier Lig dahil Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesine girmeyi başardı.
Hull City'nin Philogene için sezon sonunda hatırı sayılır teklifleri gündemine alacağı belirtiliyor.
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