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Acun Ilıcalı'ya Transfer Piyangosu: Jaden Philogene Avrupa Devlerinin Radarında!

Acun Ilıcalı'ya Transfer Piyangosu: Jaden Philogene Avrupa Devlerinin Radarında!

Acun Ilıcalı transfer Jaden Philogene
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.02.2024 - 19:55

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'de forma giyen Jaden Philogene, birçok büyük kulübün takibine girdi.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Jaden Philogene, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Jaden Philogene, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Philogene'nin ismini ilk olarak katıldığı bir televizyon programında 'Bir futbolcu aldım aklın hayalin durur. Bu ismi bir kenara yazın' sözleriyle anons etmişti.

Hull City, Jaden Philogene'i sezon başında Aston Villa'dan 5.8 milyon euroya transfer etmişti. 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme yapılmıştı.

Hull City, Jaden Philogene'i sezon başında Aston Villa'dan 5.8 milyon euroya transfer etmişti. 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme yapılmıştı.

Ve Acun Ilıcalı haklı çıktı...

Championship'te 19 maça çıkan genç kanat oyuncusu, 8 gol, 6 asistlik skor katkı vermesi sonrası; İngiltere Premier Lig dahil Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesine girmeyi başardı.

Championship'te 19 maça çıkan genç kanat oyuncusu, 8 gol, 6 asistlik skor katkı vermesi sonrası; İngiltere Premier Lig dahil Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesine girmeyi başardı.

Hull City'nin Philogene için sezon sonunda hatırı sayılır teklifleri gündemine alacağı belirtiliyor.

Hull City'nin Philogene için sezon sonunda hatırı sayılır teklifleri gündemine alacağı belirtiliyor.

Peki siz bu Jaden Philogene hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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