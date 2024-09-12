Acıya Alışmak mı, Onu Anlamak mı? Unutmanın Tehlikeleri

Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Tıpkı deprem gibi. 99 depreminden sonra meydana gelen, ülkemizin maddi manevi en hasar verici depremlerinden birini yaşadık, binlerce insanımızı kaybettik, halen evi barkı işi olmayan insanlar var orada… Yalnızca birkaç hafta sonra sosyal medyada reyting amaçlı bile olsa depremzedeleri paylaşan hiç kimseyi göremedik. Çünkü artık ilgi çekici değildi. Daha ilgi çekici haberler vardı.

Ne oldu acımız? Ne oldu birlik olma hareketimiz?

Toplumumuzun insanlarına yaptığı en acımasız hareket bu: Unutmak ve alışmak.

Unutmanın psikolojik kökenlerine bilimsel olarak bakalım; insanların trajedileri unutma eğilimi, amigdala ve prefrontal korteksin işleyişi ile açıklanabilir. Amigdala, korku ve acıyı hızlıca kaydeder, ancak prefrontal korteks, yaşam devam ettiği için bu duyguları yönetir ve bastırır. Toplumsal düzeyde, büyük olaylar kısa süreli toplu tepkilere neden olur, ancak günlük yaşamın baskıları ve insanın kendi hayatta kalma içgüdüsü, bu olayları unutmaya yönlendirir.

Başka bir bakış açısı ile toplumların bu kadar çabuk unutması, sorumluluklardan kaçmanın bir yolu olabilir. Çünkü trajediler, bireysel ve toplumsal sorumluluklar doğurur. Eğer bir toplum, travmaları derinlemesine anlamlandırmak yerine kısa süreli medya gösterilerine indirgerse, bu sorumluluk bilinci kaybolur. İnsanlar acıyla yüzleşmekten kaçınır ve bu kaçış, ahlaki ve manevi anlamda bir çürümenin işareti olabilir.

Acıya çok çabuk alışan bir toplum haline geldik, gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki bir habere üzülmemiz maksimum 1 dakika sürüyor. Çünkü ekranı kaydırdığımızda başka bir haber var, belki bir bebeğin doğumu, tekrar kaydırdığımızda enflasyon haberi, hal böyle olunca insan üzülemiyor, alışmak zorunda bırakılıyor.