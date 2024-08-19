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Açıklama Geldi: E-Devlet'teki Bazı Hizmetler Ücretli mi Oluyor?

Açıklama Geldi: E-Devlet'teki Bazı Hizmetler Ücretli mi Oluyor?

e-devlet
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.08.2024 - 15:56

Dijital Vergi Dairesi ve e-devlet uygulaması üzerinden ücretsiz yapılabilen mükellefiyet, vergi levhası sorgulama ve doğrulama gibi işlemlerin ücretli olacağı iddiasına yanıt geldi. 

Gelir İdaresi Başkanlığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 

Kaynak: GİB

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Dijital Vergi Dairesi ve e-devlet uygulaması üzerinden ücretsiz yapılabilen bazı hizmetlerin ücretli olacağı iddiası bugün sosyal medyada gündem olmuştu.

Dijital Vergi Dairesi ve e-devlet uygulaması üzerinden ücretsiz yapılabilen bazı hizmetlerin ücretli olacağı iddiası bugün sosyal medyada gündem olmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarında; mükellefiyet, vergi levhası sorgulama ve doğrulama gibi işlemlerin ücretli olacağı iddia edilmiş, beyannamelerdeki gelir tablosu, bilanço ve hesap özeti gibi eklerden ilave ücret alınacağı öne sürülmüştü.

Sosyal medya paylaşımlarında; mükellefiyet, vergi levhası sorgulama ve doğrulama gibi işlemlerin ücretli olacağı iddia edilmiş, beyannamelerdeki gelir tablosu, bilanço ve hesap özeti gibi eklerden ilave ücret alınacağı öne sürülmüştü.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca konuya ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğu belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca konuya ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca vergi kimlik numarası, vergi levhası, vergi bilgileri sorgulama, beyanname gönderme ve 'vergi borcu yoktur' yazısı talep etme gibi işlemler için herhangi bir ücret alınmadığı bildirildi.

GİB'ten yapılan açıklama ⬇️

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