Açıklama Geldi: E-Devlet'teki Bazı Hizmetler Ücretli mi Oluyor?
Açıklama Geldi: E-Devlet'teki Bazı Hizmetler Ücretli mi Oluyor?
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Dijital Vergi Dairesi ve e-devlet uygulaması üzerinden ücretsiz yapılabilen bazı hizmetlerin ücretli olacağı iddiası bugün sosyal medyada gündem olmuştu.
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Sosyal medya paylaşımlarında; mükellefiyet, vergi levhası sorgulama ve doğrulama gibi işlemlerin ücretli olacağı iddia edilmiş, beyannamelerdeki gelir tablosu, bilanço ve hesap özeti gibi eklerden ilave ücret alınacağı öne sürülmüştü.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca konuya ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğu belirtildi.
GİB'ten yapılan açıklama ⬇️
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