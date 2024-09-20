‘Ablanız Öldü, Gelin Alın’ Dediler, Defnettikleri Cenazenin Kendilerine Ait Olmadığını 3 Ay Sonra Öğrendiler!

Gaziantep'te yaşayan Abdurrahman Ceyran, aynı ilde huzurevinde yaşayan ablasının İstanbul'da öldüğü ve cenazeyi almaları gerektiği yönünde gelen bir telefonla, oğullarını cenazeyi almak üzere İstanbul'a gönderdi.

Cenazenin defnedilmesinden 3 ay sonra Gaziantep'teki huzurevinden gelen telefonla ablasının yaşadığını öğrenen Ceyran, hayatının şokunu yaşadı.

Ceyran, 'Öldü diye bildiğimiz ablamın sağ olduğunu öğrendik, defnettiğimiz cenazenin sahibi kimse gelsin alsın' dedi.