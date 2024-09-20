Cumartesi 17:00’ye Kadar Devam! AKOM’dan İstanbul İçin ‘Çok Kuvvetli Yağış’ Uyarısı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak yağış için uyarıda bulundu. Cumartesi saat 17.00’ye kadar devam etmesi beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü olması beklendiğini belirtildiği açıklamada hava sıcaklığının ise en düşük 18 derece, en yüksek 25 derece olacağının tahmin edildiği ifade edildi.