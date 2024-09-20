İsmailağa Cemaati’ne Bağlı İlçe Müftüsü Arabada Kadınla Çıplak Yakalandı İddiası

Konya’nın Beyşehir ilçesinin müftüsü olan G.B., iddiaya göre aracında bir kadınla çıplak şekilde yakalandı. Valiliğe yansıyan olay sonrasında müftü, araçtaki kadının kendi eşi olduğunu iddia etti. İsmailağa müritlerinin araya girmesiyle müftü hakkında işlem yapılmadı.