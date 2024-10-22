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Abisinin Nişanında Ortaya Çıkardığı Saç Modeliyle Mizahşörlerin Diline Düşen Genç Kadın

Abisinin Nişanında Ortaya Çıkardığı Saç Modeliyle Mizahşörlerin Diline Düşen Genç Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 14:51

Küçükken annelerimizin ya da büyüklerimizin saçlarımızda denemeler yaptığı günler olmuştur. Bazen sonuçlar başarılı olurken bazen de ortaya ilginç şekiller çıkabiliyordu. İşte Twitter'da da (X) bir kullanıcı köydeki kız çocuklarının saçlarını yapayım derken ortaya ilginç şekiller çıkarınca mizahşörlerin diline düştü.

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@aybekmry isimli kullanıcı, abisinin düğün günü niyetine kolları sıvamış ve köyündeki kız çocuklarının saçlarını güzelce şekillendirmek istemiş. Fotoğrafı da Twitter'da paylaşınca olanlar oldu.

@aybekmry isimli kullanıcı, abisinin düğün günü niyetine kolları sıvamış ve köyündeki kız çocuklarının saçlarını güzelce şekillendirmek istemiş. Fotoğrafı da Twitter'da paylaşınca olanlar oldu.
twitter.com

Kimi fotoğrafı görünce çocukluğuna gitti,

Kimi fotoğrafı görünce çocukluğuna gitti,
twitter.com

Kimi de tatlı tatlı eleştirdi.

Kimi de tatlı tatlı eleştirdi.
twitter.com

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Biz çok tatliş bulduk. Peki ya siz?😍

Biz çok tatliş bulduk. Peki ya siz?😍
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