Abisinin Nişanında Ortaya Çıkardığı Saç Modeliyle Mizahşörlerin Diline Düşen Genç Kadın
Abisinin Nişanında Ortaya Çıkardığı Saç Modeliyle Mizahşörlerin Diline Düşen Genç Kadın
Küçükken annelerimizin ya da büyüklerimizin saçlarımızda denemeler yaptığı günler olmuştur. Bazen sonuçlar başarılı olurken bazen de ortaya ilginç şekiller çıkabiliyordu. İşte Twitter'da da (X) bir kullanıcı köydeki kız çocuklarının saçlarını yapayım derken ortaya ilginç şekiller çıkarınca mizahşörlerin diline düştü.
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@aybekmry isimli kullanıcı, abisinin düğün günü niyetine kolları sıvamış ve köyündeki kız çocuklarının saçlarını güzelce şekillendirmek istemiş. Fotoğrafı da Twitter'da paylaşınca olanlar oldu.
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Kimi fotoğrafı görünce çocukluğuna gitti,
Kimi de tatlı tatlı eleştirdi.
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Biz çok tatliş bulduk. Peki ya siz?😍
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