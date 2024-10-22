Abisinin Nişanında Ortaya Çıkardığı Saç Modeliyle Mizahşörlerin Diline Düşen Genç Kadın

Küçükken annelerimizin ya da büyüklerimizin saçlarımızda denemeler yaptığı günler olmuştur. Bazen sonuçlar başarılı olurken bazen de ortaya ilginç şekiller çıkabiliyordu. İşte Twitter'da da (X) bir kullanıcı köydeki kız çocuklarının saçlarını yapayım derken ortaya ilginç şekiller çıkarınca mizahşörlerin diline düştü.