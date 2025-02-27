Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener’e Müebbet Hapis Cezası Verildi
Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener’e Müebbet Hapis Cezası Verildi
Ankara’da anneannesi Leyla Çetiner'i (80) tabancayla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener (42) hakkında, 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulanarak müebbet hapis cezası verildi.
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Bedirhan Şener, geçen yıl 31 Temmuz'da babası Abdüllatif Şener ile kendisini ziyarete gelen annesi Berrin Şener ve anneannesi Leyla Çetiner'e kapıyı açar açmaz tabancayla ateş etti.
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Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Bedirhan Şener, annesi Berrin Şener ve avukatları hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının yeni rapor talebini reddederek, kararı açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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