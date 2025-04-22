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Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu Taraftarlarla Tartıştı

Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu Taraftarlarla Tartıştı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.04.2025 - 20:11

2022 yazında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi öncesinde eski takımının taraftarları ile tartıştı.

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Maç öncesinde gerginlik

Maç öncesinde gerginlik

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıracak takımın belli olacağı Konyaspor - Galatasaray mücadelesinin başlamasına dakikalar kala stadyumda tansiyon yükseldi.

Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarlarla tartıştı

Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarlarla tartıştı

Zemini incelemek için sahaya çıkan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Bu durum üzerine Bardakcı, tribüne gelerek taraftarlarla tartıştı. Tartışmanın büyümesini de Konyaspor’un forveti Umut Nayir önledi. Sarı-kırmızılı futbolcu, daha sonra soyunma odasına gitti.

Karşılaşma, saat 20.30'da ATV ekranlarından yayınlanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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