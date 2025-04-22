Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu Taraftarlarla Tartıştı
2022 yazında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi öncesinde eski takımının taraftarları ile tartıştı.
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Maç öncesinde gerginlik
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Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarlarla tartıştı
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