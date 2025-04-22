Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarlarla tartıştı

Zemini incelemek için sahaya çıkan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Bu durum üzerine Bardakcı, tribüne gelerek taraftarlarla tartıştı. Tartışmanın büyümesini de Konyaspor’un forveti Umut Nayir önledi. Sarı-kırmızılı futbolcu, daha sonra soyunma odasına gitti.

Karşılaşma, saat 20.30'da ATV ekranlarından yayınlanacak.