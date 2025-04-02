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ABD Vizesi İçin Yeni Karar: ABD Vizesi Alırken Sosyal Medya Hesapları ‘Filistin’ Özelinde İncelenecek!

ABD Vizesi İçin Yeni Karar: ABD Vizesi Alırken Sosyal Medya Hesapları ‘Filistin’ Özelinde İncelenecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.04.2025 - 08:30

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, dış temsilciliklere, ABD'ye vize başvurularında bulunan kişilerin Filistin destekçisi olup olmadığının belirlenmesi için sosyal medya hesaplarının taranması talimatı verdiği öne sürüldü.

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New York Times'a konuşan yetkililer, 25 Mart'ta gönderildiği ileri sürülen talimat hakkında bilgi verdi.

New York Times'a konuşan yetkililer, 25 Mart'ta gönderildiği ileri sürülen talimat hakkında bilgi verdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililere göre, Rubio, ABD'nin dış temsilciliklerindeki çalışanlara, öğrenci ve diğer vize başvuruları sırasında ABD ve İsrail'i eleştiren kişilerin ülkeye girmesini engellemek amacıyla sosyal medya içeriklerini incelemeleri talimatı verdi.

Söz konusu talimatta, özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 sonrası dönemdeki öğrenci ve değişim vizelerine işaret edilmesi üzerine, haberde sosyal medya taramalarının temel amaçlarından birinin, Filistinlilere sempati duyduğunu ifade eden öğrencilerin başvurularını reddetmek olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Bu tür ifadelerin, yabancı vatandaşları ABD vizesi alma şanslarını tehlikeye atmamak için pek çok konuşma ve düşüncelerini oto sansürlemeye yöneltebileceğine vurgu yapıldı.

Bu tür ifadelerin, yabancı vatandaşları ABD vizesi alma şanslarını tehlikeye atmamak için pek çok konuşma ve düşüncelerini oto sansürlemeye yöneltebileceğine vurgu yapıldı.

Columbia Üniversitesinden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Donald Trump yönetiminin Filistin'e destek veren öğrenci ve akademisyenlere yönelik tutuklamaları tartışmalara neden olmuştu.

Dışişleri Bakanı Rubio, anayasadaki ifade özgürlüğü maddesine rağmen gözaltıları savunarak 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesini iptal ettiklerini açıklamıştı.

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınarak bu listeye katılan isimlerden biri olmuştu.

Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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