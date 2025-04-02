ABD Vizesi İçin Yeni Karar: ABD Vizesi Alırken Sosyal Medya Hesapları ‘Filistin’ Özelinde İncelenecek!
ABD Vizesi İçin Yeni Karar: ABD Vizesi Alırken Sosyal Medya Hesapları ‘Filistin’ Özelinde İncelenecek!
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, dış temsilciliklere, ABD'ye vize başvurularında bulunan kişilerin Filistin destekçisi olup olmadığının belirlenmesi için sosyal medya hesaplarının taranması talimatı verdiği öne sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
New York Times'a konuşan yetkililer, 25 Mart'ta gönderildiği ileri sürülen talimat hakkında bilgi verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu tür ifadelerin, yabancı vatandaşları ABD vizesi alma şanslarını tehlikeye atmamak için pek çok konuşma ve düşüncelerini oto sansürlemeye yöneltebileceğine vurgu yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın