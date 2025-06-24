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ABD'nin Missouri Eyaletinde Aşırı Sıcaklardan Ötürü Yollar Havaya Kalktı

ABD'nin Missouri Eyaletinde Aşırı Sıcaklardan Ötürü Yollar Havaya Kalktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.06.2025 - 10:39

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Cape Girardeau kentinde sıcak dalgasından ötürü yollarda dev çukurlar oluştu. Yollardaki seviye farkından dolayı bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Bir aracın adeta rollercoasterda ilerlercesine havaya kalkması ise kameralar tarafından kaydedildi.

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ABD'nin Missouri kentinde etkili olan sıcak hava dalgasıyla ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Cape Girardeau Belediyesi de bir açıklamada bulundu.

Konuyla ilgili Cape Girardeau Belediyesi de bir açıklamada bulundu.

Belediye 'Lütfen dikkatli sürün ve sokakları onarmak için dışarı çıkacak belediye çalışanlarına dikkat edin' uyarısında bulundu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Necati Kabasakal

Bizdeki yolların standardı böyle, işe gidip gelene kadar yaklaşık 30 tane tümsekten geçiyoruz. Azıcık ta Amerikalı oto tamircileri para kazansın

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imam hatipler kapatılsın

Güven KURAN

tabi efendim...