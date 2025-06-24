ABD'nin Missouri Eyaletinde Aşırı Sıcaklardan Ötürü Yollar Havaya Kalktı
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ABD'nin Missouri kentinde etkili olan sıcak hava dalgasıyla ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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Konuyla ilgili Cape Girardeau Belediyesi de bir açıklamada bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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imam hatipler kapatılsın
tabi efendim...