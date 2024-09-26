ABD'nin En Büyük İkinci Bankasından Türkiye'de Faiz İndirimi İçin Tarih Geldi: "150-200 Baz Puan Düşebilir"
ABD'nin En Büyük İkinci Bankasından Türkiye'de Faiz İndirimi İçin Tarih Geldi: "150-200 Baz Puan Düşebilir"
ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America, Merkez Bankası'nın faiz indirimi için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Banka, faiz indirimlerinin yeterli alan oluşması halinde kasım ayında 150-200 puanla başlayabileceğini öngördü.
Kaynak: CNBC-e
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ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlaması ve enflasyonda baz etkisiyle yaşanan düşüşler sonrası gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına dönmüş durumda.
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Bank of Amerika (BofA), Merkez Bankası’nın faiz indirim kararıyla ilgili hazırladığı bir raporda ise kasım ayını işaret etti.
BofA ekonomisti Zümrüt İmamoğlu’nun hazırladığı raporda, Merkez Bankası’nın faiz indiriminde acele etmeyeceği belirtilirken, aralıkta 250 baz puanlık bir indirim öngörüldü. Ancak rapora göre kasım ayında göstergelerde yeterli iyileşme sağlanırsa 150-200 baz puanlık bir faiz indirimi yapılabilir.
Merkez Bankası son beş aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutuyordu.
5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak açıklanmıştı.
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son yıllık enflasyon ise yaklaşık 10 puan düşüşle yüzde 51,97 olmuştu.
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