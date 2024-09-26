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Ev Sahibinden Kiracıya İşkence: Kadın İç Çamaşırı Giydirip Videoya Çekmişler

Ev Sahibinden Kiracıya İşkence: Kadın İç Çamaşırı Giydirip Videoya Çekmişler

Bursa
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.09.2024 - 16:32

Bursa’da M.Ö. isimli kişiye, ev sahibi Ozan Uyar tarafından alıkonularak işkence yapılmış. Kadın kıyafeti giydirilen ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan M.Ö’nün şikayeti ile başlayan soruşturmada Ozan Uyar ile eşi ve babası da hapis cezası aldı.

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M.Ö., Ozan Uyar’ın evini 4 bin TL kira karşılığında kiraladı ancak sonrasında evden ayrılmak istedi. Uyar da nakit parası olmadığı için telefonunu M.Ö.’ye verip satmasını söyledi. Sonrasında M.Ö’yü “helalleşmek” için evine çağıran Ozan Uyar, arkadaşlarıyla birlikte kiracısını dövdü.

M.Ö., Ozan Uyar’ın evini 4 bin TL kira karşılığında kiraladı ancak sonrasında evden ayrılmak istedi. Uyar da nakit parası olmadığı için telefonunu M.Ö.’ye verip satmasını söyledi. Sonrasında M.Ö’yü “helalleşmek” için evine çağıran Ozan Uyar, arkadaşlarıyla birlikte kiracısını dövdü.

Gürültüyü duyan Ozan Uyar'ın üst kattan inen babası Osman Uyar'ın da dövdüğü M.Ö.'ye, 1 gün sonra eve gelen ev sahibinin eşi Mine Uyar da yine iddiaya göre, çantasında bulunan kadın iç çamaşırlarını giydirdi.

Gürültüyü duyan Ozan Uyar'ın üst kattan inen babası Osman Uyar'ın da dövdüğü M.Ö.'ye, 1 gün sonra eve gelen ev sahibinin eşi Mine Uyar da yine iddiaya göre, çantasında bulunan kadın iç çamaşırlarını giydirdi.

Savcılık soruşturması sonrası 5 sanık hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silah ile birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma' suçlarından Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Savcılık soruşturması sonrası 5 sanık hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silah ile birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma' suçlarından Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti, karar aşamasına gelen yargılama sonrası, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silah ile birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından bir başka suçtan tutuklu bulunan Ozan Uyar'a toplam 6 yıl 6 ay, eşi ve babasına ise 5'er yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, karar aşamasına gelen yargılama sonrası, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silah ile birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından bir başka suçtan tutuklu bulunan Ozan Uyar'a toplam 6 yıl 6 ay, eşi ve babasına ise 5'er yıl hapis cezası verdi.

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