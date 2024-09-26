Ev Sahibinden Kiracıya İşkence: Kadın İç Çamaşırı Giydirip Videoya Çekmişler

Bursa’da M.Ö. isimli kişiye, ev sahibi Ozan Uyar tarafından alıkonularak işkence yapılmış. Kadın kıyafeti giydirilen ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan M.Ö’nün şikayeti ile başlayan soruşturmada Ozan Uyar ile eşi ve babası da hapis cezası aldı.