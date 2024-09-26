Ev Sahibinden Kiracıya İşkence: Kadın İç Çamaşırı Giydirip Videoya Çekmişler
Ev Sahibinden Kiracıya İşkence: Kadın İç Çamaşırı Giydirip Videoya Çekmişler
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M.Ö., Ozan Uyar’ın evini 4 bin TL kira karşılığında kiraladı ancak sonrasında evden ayrılmak istedi. Uyar da nakit parası olmadığı için telefonunu M.Ö.’ye verip satmasını söyledi. Sonrasında M.Ö’yü “helalleşmek” için evine çağıran Ozan Uyar, arkadaşlarıyla birlikte kiracısını dövdü.
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Gürültüyü duyan Ozan Uyar'ın üst kattan inen babası Osman Uyar'ın da dövdüğü M.Ö.'ye, 1 gün sonra eve gelen ev sahibinin eşi Mine Uyar da yine iddiaya göre, çantasında bulunan kadın iç çamaşırlarını giydirdi.
Savcılık soruşturması sonrası 5 sanık hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silah ile birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma' suçlarından Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Mahkeme heyeti, karar aşamasına gelen yargılama sonrası, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silah ile birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından bir başka suçtan tutuklu bulunan Ozan Uyar'a toplam 6 yıl 6 ay, eşi ve babasına ise 5'er yıl hapis cezası verdi.
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