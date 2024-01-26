ABD’li Model ve Oyuncu Masuimi Max’in Sır Ölümü: Evinde Ölü Olarak Bulundu
ABD’li Model ve Oyuncu Masuimi Max’in Sır Ölümü: Evinde Ölü Olarak Bulundu
ABD’de Playboy, Maxim ve Bizarre gibi dergilere verdiği pozlarla tanınan ayrıca sinema filmlerinde de rol alan model ve oyuncu Masuimi Max evinde ölü olarak bulundu. Oyuncunun ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.
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2000 yıllarda ünlü erkek dergilerine verdiği pozlarla ismini duyuran Masuimi Max, ABD’nin Las Vegas kentinde bulunan evinde ölü olarak bulundu.
45 yaşındaki olan Max’in ölüm nedeni ise henüz yetkililer tarafından açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Masuimi Max, 2005 yılında Samuel L. Jackson, Ice Cube ve Willem Dafoe gibi isimlerin yer aldığı XXX: State of the Union filminde rol almıştı.
Masuimi Max’in hayatını kaybetmesi sonrasında hayranları sosyal medyadan üzüntülerini paylaştı.
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