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ABD'de Bir Rahip Kilisenin 1.3 Milyon Liralık Ödeneğini Mobil Oyunlarda Harcadı

ABD'de Bir Rahip Kilisenin 1.3 Milyon Liralık Ödeneğini Mobil Oyunlarda Harcadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.04.2024 - 22:56

Pennsylvania, Pottstown'daki bir rahip, kilisenin bağışlarını mobil oyunlar üzerinde harcadı. Candy Crush Saga ve Mario Kart oyunlarında yaklaşık 1.3 milyon lira harcayan rahip, tutuklandı.

Kaynak: https://www.gamespot.com/articles/pri...
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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir rahip, kilisenin bağışlarını kendi mobil oyun bağımlılıkları için harcadı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir rahip, kilisenin bağışlarını kendi mobil oyun bağımlılıkları için harcadı.

Kilise fonlarından 40 bin doların, yani yaklaşık 1.3 milyon liranın, üzerinde para çaldığı ortaya çıkan rahibin bu parayı mobil oyunlarda harcadığı ortaya çıktı.

51 yaşındaki rahip Lawrence Kozak'ın işlediği suç ilk olarak 2022 yılında ortaya çıkmıştı.

51 yaşındaki rahip Lawrence Kozak'ın işlediği suç ilk olarak 2022 yılında ortaya çıkmıştı.

Rahip, o dönem görevli olduğu kilisedeki görevinen alınmış ve idari izne çıkartılmıştı. 51 yaşındaki rahibin işlediği suç, geçtiğimiz günlerde kanıtladı.

Rahibin kiliseden zimmetini geçirdiği paralar, mobil oyunlarda özellikle de Candy Crush Saga oyununda kullanılmıştı.

Rahibin kiliseden zimmetini geçirdiği paralar, mobil oyunlarda özellikle de Candy Crush Saga oyununda kullanılmıştı.

Eski rahibin kiliseden çaldığı paraları uygulama içi satın almada kullandığı ortaya çıktı. Bu harcamaların 2019 yılında başladığı, 2022 yılında fark ediline kadar sürdüğü tespit edildi.

Mariokart Tour oyununda da yüklü miktarlarda harcama yapan rahip, durumun "yanlışlıkla" olduğunu belirtti.

Mariokart Tour oyununda da yüklü miktarlarda harcama yapan rahip, durumun "yanlışlıkla" olduğunu belirtti.

Kilisenin kartlarının kendi telefonunda kayıtlı olduğunu söyleyen din adamı, harcamaları kasıtlı yaptığı suçlamalarını ise reddetmişti.

Rahip, kiliseye olan borcunu ödemek için önce 10 bin dolar, daha sonra 8 bin dolarlık bir çek yazmıştı.

Rahip, kiliseye olan borcunu ödemek için önce 10 bin dolar, daha sonra 8 bin dolarlık bir çek yazmıştı.

Kiliseye çek gönderen rahip, beraberinde bir de özür notu bırakmayı ihmal etmedi.

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