ABD'de Bir Rahip Kilisenin 1.3 Milyon Liralık Ödeneğini Mobil Oyunlarda Harcadı
ABD'de Bir Rahip Kilisenin 1.3 Milyon Liralık Ödeneğini Mobil Oyunlarda Harcadı
Kaynak: https://www.gamespot.com/articles/pri...
Pennsylvania, Pottstown'daki bir rahip, kilisenin bağışlarını mobil oyunlar üzerinde harcadı. Candy Crush Saga ve Mario Kart oyunlarında yaklaşık 1.3 milyon lira harcayan rahip, tutuklandı.
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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir rahip, kilisenin bağışlarını kendi mobil oyun bağımlılıkları için harcadı.
51 yaşındaki rahip Lawrence Kozak'ın işlediği suç ilk olarak 2022 yılında ortaya çıkmıştı.
Rahibin kiliseden zimmetini geçirdiği paralar, mobil oyunlarda özellikle de Candy Crush Saga oyununda kullanılmıştı.
Mariokart Tour oyununda da yüklü miktarlarda harcama yapan rahip, durumun "yanlışlıkla" olduğunu belirtti.
Rahip, kiliseye olan borcunu ödemek için önce 10 bin dolar, daha sonra 8 bin dolarlık bir çek yazmıştı.
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