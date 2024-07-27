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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Bir Oyuncu Değişikliği Daha: Zehra Güneş Ana Kadrodan Çıkarıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Bir Oyuncu Değişikliği Daha: Zehra Güneş Ana Kadrodan Çıkarıldı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 13:03

Paris Olimpiyat Oyunları'nda açılışı Hollanda maçı ile yapacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda bir değişiklik daha gerçekleşti. İlkin Aydın'ın Tuğba Şenoğlu'nun yerine geçmesinin ardından Zehra Güneş, sakatlığı sebebiyle ana kadrodan çıkarıldı. Güneş'in yerine ana kadroya Beyza Arıcı dahil edildi.

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Milletler Ligi'nin son bölümünde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Zehra Güneş'in Olimpiyat Oyunları'na yetişmesi bekleniyordu ancak süreç düşünüldüğü gibi ilerlemedi.

Milletler Ligi'nin son bölümünde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Zehra Güneş'in Olimpiyat Oyunları'na yetişmesi bekleniyordu ancak süreç düşünüldüğü gibi ilerlemedi.

25 yaşındaki oyuncu, pazartesi günü oynanacak Hollanda maçı öncesinde ana kadrodan çıkarıldı. Güneş, reserve kadroya geçerken Beyza Arıcı, 12 kişilik ana kadroya eklendi.

25 yaşındaki oyuncu, pazartesi günü oynanacak Hollanda maçı öncesinde ana kadrodan çıkarıldı. Güneş, reserve kadroya geçerken Beyza Arıcı, 12 kişilik ana kadroya eklendi.

Kadrolar onaylandıktan sonra değişiklik yaptığımız için turnuvada derece elde etmemiz durumunda Beyza Arıcı dahil 13 oyuncumuz da madalya alacak.

Kadrolar onaylandıktan sonra değişiklik yaptığımız için turnuvada derece elde etmemiz durumunda Beyza Arıcı dahil 13 oyuncumuz da madalya alacak.

Güneş de ilerleyen zamanda yeniden kadroya dönebilecek.

Güneş de ilerleyen zamanda yeniden kadroya dönebilecek.

Karar ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TRT muhabiri Enes Yalnız, şunları söyledi. 👇

Karar ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TRT muhabiri Enes Yalnız, şunları söyledi. 👇

'Bu konu birkaç gündür gündemdeydi. Dün takım içerisinde bir toplantı gerçekleşti. Şu an için doğru olacağı düşünülen karar verildi. Oyuncularımızın sakatlık sonra en sağlıklı şekilde dönmesi doğal olarak biraz zaman alıyor.'

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Filenin Sultanları'nın güncel kadrosu 👇

Filenin Sultanları'nın güncel kadrosu 👇

  • Pasör: Cansu - Elif

  • Pasör Çaprazı: Vargas

  • Smaçör: Ebrar - Hande - Derya - Meliha - İlkin

  • Orta Oyuncu: Eda - Beyza - Aslı

  • Libero: Gizem

Reserve: Zehra

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