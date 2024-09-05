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93 Gün Atlantik Okyanusu'nun Derinliklerinde Kalıp 10 Yıl Gençleşen Adam

93 Gün Atlantik Okyanusu'nun Derinliklerinde Kalıp 10 Yıl Gençleşen Adam

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
05.09.2024 - 13:52

Hayatınızı 93 gün boyunca deniz altında geçirdiğinizi düşünün. Üstelik bu süre sonunda kendinizi 10 yıl daha genç hissediyorsunuz!

İşte ABD’li eski deniz subayı Joseph Dituri’nin tam da başına gelen şey bu! Yaşlanmayı tersine çeviren bu inanılmaz deney, bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

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Joseph Dituri, insan vücudunun uzun süreli basınçlı ortamlara nasıl tepki verdiğini incelemek amacıyla Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde, basınçlı bir kapsülde 93 gün geçirdi.

Joseph Dituri, insan vücudunun uzun süreli basınçlı ortamlara nasıl tepki verdiğini incelemek amacıyla Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde, basınçlı bir kapsülde 93 gün geçirdi.

Amacı, hiperbarik tedavi olarak bilinen bu yöntemin insan biyolojisi üzerindeki etkilerini daha iyi anlamaktı.

Denizaltında geçirdiği bu sürenin ardından Dituri, biyolojik olarak 10 yıl gençleşmişti! Telomerleri, (kromozomların uçlarında yer alan koruyucu yapılar) tam %20 oranında uzamıştı.

Denizaltında geçirdiği bu sürenin ardından Dituri, biyolojik olarak 10 yıl gençleşmişti! Telomerleri, (kromozomların uçlarında yer alan koruyucu yapılar) tam %20 oranında uzamıştı.

Bu da yaşlanma sürecinin tersine döndüğünün bilimsel bir kanıtı olarak kabul edildi.

Dituri'nin vücudu, denizaltında geçirdiği süre boyunca inanılmaz bir değişim gösterdi. Telomerlerindeki uzamanın yanı sıra kök hücre sayısında önemli bir artış kaydedildi.

Dituri'nin vücudu, denizaltında geçirdiği süre boyunca inanılmaz bir değişim gösterdi. Telomerlerindeki uzamanın yanı sıra kök hücre sayısında önemli bir artış kaydedildi.

Kolesterol seviyeleri 72 puan düştü ve inflamasyon seviyeleri yarıya indi.

Uyku kalitesi de gözle görülür bir şekilde iyileşti. Dituri, gecelerinin %60 ila %66'sını derin REM uykusunda geçirdi. REM uykusu, fiziksel ve zihinsel yenilenme için hayati öneme sahip.

Uyku kalitesi de gözle görülür bir şekilde iyileşti. Dituri, gecelerinin %60 ila %66'sını derin REM uykusunda geçirdi. REM uykusu, fiziksel ve zihinsel yenilenme için hayati öneme sahip.

Dituri’nin kaldığı basınçlı ortam, hiperbarik tedavinin insan sağlığına olan olumlu etkilerini uzun vadede incelemek için mükemmel bir fırsat sundu.

Hiperbarik tıbbın beyin sağlığını ve bilişsel fonksiyonları geliştirdiği zaten biliniyordu. Dituri’nin uzun süreli denizaltı konaklaması, bu etkilerin ne kadar güçlü olabileceğini kanıtladı.

100 metrekarelik bir podda kısıtlı imkanlara rağmen Dituri her gün bir saat bantlarla egzersiz yaparak formunu korudu.

100 metrekarelik bir podda kısıtlı imkanlara rağmen Dituri her gün bir saat bantlarla egzersiz yaparak formunu korudu.

Bu rutin, kas kütlesini korumasına ve daha ince bir vücut yapısına kavuşmasına yardımcı oldu. Metabolizması da büyük bir iyileşme gösterdi.

Dituri, bu eşsiz deneyimin ardından 'Dr. Deep Sea' lakabını aldı. Bilimsel olarak yaşlanmayı tersine çeviren bu olağanüstü keşif, Guinness Dünya Rekorları'na da girdi.

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