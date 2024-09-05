93 Gün Atlantik Okyanusu'nun Derinliklerinde Kalıp 10 Yıl Gençleşen Adam
93 Gün Atlantik Okyanusu'nun Derinliklerinde Kalıp 10 Yıl Gençleşen Adam
Hayatınızı 93 gün boyunca deniz altında geçirdiğinizi düşünün. Üstelik bu süre sonunda kendinizi 10 yıl daha genç hissediyorsunuz!
İşte ABD’li eski deniz subayı Joseph Dituri’nin tam da başına gelen şey bu! Yaşlanmayı tersine çeviren bu inanılmaz deney, bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.
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Joseph Dituri, insan vücudunun uzun süreli basınçlı ortamlara nasıl tepki verdiğini incelemek amacıyla Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde, basınçlı bir kapsülde 93 gün geçirdi.
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Denizaltında geçirdiği bu sürenin ardından Dituri, biyolojik olarak 10 yıl gençleşmişti! Telomerleri, (kromozomların uçlarında yer alan koruyucu yapılar) tam %20 oranında uzamıştı.
Dituri'nin vücudu, denizaltında geçirdiği süre boyunca inanılmaz bir değişim gösterdi. Telomerlerindeki uzamanın yanı sıra kök hücre sayısında önemli bir artış kaydedildi.
Uyku kalitesi de gözle görülür bir şekilde iyileşti. Dituri, gecelerinin %60 ila %66'sını derin REM uykusunda geçirdi. REM uykusu, fiziksel ve zihinsel yenilenme için hayati öneme sahip.
100 metrekarelik bir podda kısıtlı imkanlara rağmen Dituri her gün bir saat bantlarla egzersiz yaparak formunu korudu.
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