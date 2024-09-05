93 Gün Atlantik Okyanusu'nun Derinliklerinde Kalıp 10 Yıl Gençleşen Adam

Bu rutin, kas kütlesini korumasına ve daha ince bir vücut yapısına kavuşmasına yardımcı oldu. Metabolizması da büyük bir iyileşme gösterdi.

Dituri, bu eşsiz deneyimin ardından 'Dr. Deep Sea' lakabını aldı. Bilimsel olarak yaşlanmayı tersine çeviren bu olağanüstü keşif, Guinness Dünya Rekorları'na da girdi.