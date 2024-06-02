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90'lı Yıllarda Bir Romantik Komedi Dizisinin İçindeymişsiniz Gibi Hissettiren 13 Şarkı

etiket 90'lı Yıllarda Bir Romantik Komedi Dizisinin İçindeymişsiniz Gibi Hissettiren 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 15:16

90'lı yıllara ait romantik komedi dizilerini izlerken sizin de gözlerinizden kalp fışkırıyor mu yoksa normal misiniz? 😍 O zamanlarda yaşasaydınız ve hayatınız tıpkı bir romantik komedi dizisi gibi olsaydı işte bu şarkılar size eşlik ederdi.

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1. Sixpence None The Richer - Kiss Me (Official Music Video)

2. The La's - There She Goes

3. Matchbox Twenty - 3AM (Official Video) [HD Remaster]

4. Goo Goo Dolls - Name [Official Music Video]

5. Del Amitri - Roll To Me

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6. Sister hazel - All for you

7. Third Eye Blind - Never Let You Go (Official Music Video)

8. Gin Blossoms - Follow You Down (Official Music Video)

9. Good Day

10. David Guetta & OneRepublic - I Don't Wanna Wait (Official Video)

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11. Hoku - Perfect Day

12. New Radicals - You Get What You Give (Official Music Video)

13. I Want You To Want Me

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Turgut Güler

Yav arkadaş 90'lar dedin sanki 90 yerimden pıçakladın, keşke şimdi 90'lar olaydı da ikibinlere kadar ömrüm kalaydı