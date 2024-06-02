90'lı Yıllarda Bir Romantik Komedi Dizisinin İçindeymişsiniz Gibi Hissettiren 13 Şarkı
90'lı Yıllarda Bir Romantik Komedi Dizisinin İçindeymişsiniz Gibi Hissettiren 13 Şarkı
90'lı yıllara ait romantik komedi dizilerini izlerken sizin de gözlerinizden kalp fışkırıyor mu yoksa normal misiniz? 😍 O zamanlarda yaşasaydınız ve hayatınız tıpkı bir romantik komedi dizisi gibi olsaydı işte bu şarkılar size eşlik ederdi.
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1. Sixpence None The Richer - Kiss Me (Official Music Video)
2. The La's - There She Goes
3. Matchbox Twenty - 3AM (Official Video) [HD Remaster]
4. Goo Goo Dolls - Name [Official Music Video]
5. Del Amitri - Roll To Me
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6. Sister hazel - All for you
7. Third Eye Blind - Never Let You Go (Official Music Video)
8. Gin Blossoms - Follow You Down (Official Music Video)
9. Good Day
10. David Guetta & OneRepublic - I Don't Wanna Wait (Official Video)
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Yav arkadaş 90'lar dedin sanki 90 yerimden pıçakladın, keşke şimdi 90'lar olaydı da ikibinlere kadar ömrüm kalaydı