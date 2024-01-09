9 Ocak 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

9 Ocak Salı, 2024'ün ilerleyen günlerinde TV seyircileri ekranlarda yepyeni tatlar arıyor. Kimine göre devam etmesi gereken diziler bir bir final yaparken, kimine göre yeni yapımlar için TV yayın akışlarında yer açılması gerekiyor. Reyting yarışlarının büyük bir etken olduğu yayın akışında nelerin yer aldığı şimdiden araştırılıyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 9 Ocak Salı FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...