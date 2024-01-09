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9 Ocak 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

9 Ocak 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
09.01.2024 - 08:19

9 Ocak Salı, 2024'ün ilerleyen günlerinde TV seyircileri ekranlarda yepyeni tatlar arıyor. Kimine göre devam etmesi gereken diziler bir bir final yaparken, kimine göre yeni yapımlar için TV yayın akışlarında yer açılması gerekiyor. Reyting yarışlarının büyük bir etken olduğu yayın akışında nelerin yer aldığı şimdiden araştırılıyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 9 Ocak Salı FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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9 Ocak Salı TRT1 Yayın Akışı

9 Ocak Salı TRT1 Yayın Akışı

  • 05:45 İncir Ağacı

  • 07:00 Elimi Bırakma

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Seksenler

  • 14:40 Diriliş Ertuğrul

  • 17:40 Lingo

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Evde Tek Başına 2 (Yabancı Sinema)

  • 22:30 Çanakkale Yolun Sonu (Yerli Sinema)

9 Ocak Salı SHOW TV Yayın Akışı

9 Ocak Salı SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kızılcık Şerbeti

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Aile

9 Ocak Salı ATV Yayın Akışı

9 Ocak Salı ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

9 Ocak Salı FOX Yayın Akışı

9 Ocak Salı FOX Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:15 Yabani

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Yabani

9 Ocak Salı Kanal D Yayın Akışı

9 Ocak Salı Kanal D Yayın Akışı
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9 Ocak Salı STAR TV Yayın Akışı

9 Ocak Salı STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Kiralık Aşk

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)

  • 22:30 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)

9 Ocak Salı TV8 Yayın Akışı

9 Ocak Salı TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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