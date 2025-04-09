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9 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

9 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.04.2025 - 20:13

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında konutu terk etmeme suretiyle tahliye kararı verildi.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında konutu terk etmeme suretiyle tahliye kararı verildi.

İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 27 Mart günü yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı.

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı başka davada ise duruşma salonunda değişiklik oldu. İmamoğlu’nun 11 Nisan’da Çağlayan Adliyesi’nde olacak duruşması, Silivri Kapalı İnfaz Cezaevi’ne alındı.

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı başka davada ise duruşma salonunda değişiklik oldu. İmamoğlu’nun 11 Nisan’da Çağlayan Adliyesi’nde olacak duruşması, Silivri Kapalı İnfaz Cezaevi’ne alındı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın değişim haberini “Ergenekon” yorumu ile paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün İklim Kanunu ile ilgili görüşmeler yapıldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise AKP vekillerin kanunun teklifini kendileri vermesine rağmen genel kurula katılmamasına tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün İklim Kanunu ile ilgili görüşmeler yapıldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise AKP vekillerin kanunun teklifini kendileri vermesine rağmen genel kurula katılmamasına tepki gösterdi.

Kürsüde uzun süre sessiz kalan Erol, “Kariyerimdeki en etkili konuşmayı yaptım” ifadesini kullandı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde parkede tribünleri selamlarken maç hakemleri, takım arkadaşları ve rakiplerinin tuttuğu Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılına dair açılan pankartı tutmadı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde parkede tribünleri selamlarken maç hakemleri, takım arkadaşları ve rakiplerinin tuttuğu Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılına dair açılan pankartı tutmadı.

Sultanlar Ligi’nde normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, play-off yarı final ilk maçında Galatasaray 'a konuk oldu.

Küresel ticaret kızışırken Çin’den misilleme geldi. Çin, ABD'ye yönelik ek gümrük tarifesini yüzde 84'e çıkardı

Küresel ticaret kızışırken Çin’den misilleme geldi. Çin, ABD'ye yönelik ek gümrük tarifesini yüzde 84'e çıkardı

ABD Başkanı Donald TrumpÇin’e yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını ilan etmişti. Ancak Çin’in uyguladığı vergiden geri adım atmaması üzerine Beyaz Saray, bu oranı yüzde 104’e çıkarmıştı.

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CHP hakkında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, "Bugün cumhurbaşkanlığı koltuğu padişahlık koltuğudur. CHP'ye vermezler'' dedi.

CHP hakkında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, "Bugün cumhurbaşkanlığı koltuğu padişahlık koltuğudur. CHP'ye vermezler'' dedi.

Gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam eden Mükremin Gezgin geçmişteki olaylar açılınca Bergüzar Korel'e laf attı. Gelin geçmişte yaşananları hatırlayalım...

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam eden Mükremin Gezgin geçmişteki olaylar açılınca Bergüzar Korel'e laf attı. Gelin geçmişte yaşananları hatırlayalım...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, bundan üç sene önce şimdilerin en bilinen fenomenlerinden biri olan Mükremin Gezgin için yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi olmuştu. Olaya Hazal Kaya ve Ayşe Arman da dahil olurken magazin manşetleri bir hayli çalkalanmıştı.

Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan ve gözlerden uzak kalan Selin Demiratar bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü oyuncunun son hali de dikkatlerden kaçmadı.

Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan ve gözlerden uzak kalan Selin Demiratar bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü oyuncunun son hali de dikkatlerden kaçmadı.

Bir dönemin en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Adanalı ekranlara damgasını vurmayı başarmıştı. Hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınan dizinin en sevilen karakterlerinden biri de Selin Demiratar'ın canlandırdığı 'İdil' karakteri olmuştu. Son röportajlarından birinde EYT'ye geçtiğini ve ekranları özlemediğini söylemişti.

Son zamanlarda "Bu teknolojiyle yakında mamutları bile diriltirler" diyorsanız, o gelecek çoktan geldi bile. ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, 12.500 yıl önce nesli tükenmiş olan Aenocyon dirus, yani meşhur "ulu kurt" türünü geri getirdiğini açıkladı.

Son zamanlarda "Bu teknolojiyle yakında mamutları bile diriltirler" diyorsanız, o gelecek çoktan geldi bile. ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, 12.500 yıl önce nesli tükenmiş olan Aenocyon dirus, yani meşhur "ulu kurt" türünü geri getirdiğini açıkladı.

Evet, Game of Thrones dizisindeki o dev kurtların ilham kaynağı olan tür artık tekrar hayatta! Üstelik bu gen düzenleme, klonlama ve eski DNA’ların kullanıldığı, uzun yıllardır sürdürülen titiz bir projenin meyvesi. Peki bu nasıl mümkün oldu?

iPhone telefon fiyatları ve Samsung telefon fiyatlarına büyük oranda zam gelmesi bekleniyor.

iPhone telefon fiyatları ve Samsung telefon fiyatlarına büyük oranda zam gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı sonrasında Çin’in de geri adım atmadığı ticaret savaşının sonucunda telefon fiyatları etkilenecek. Reuters'ın analizine göre, iPhone'un Amerika'da satış maliyeti yüzde 43 yükselecek.

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Şakir Paşa Ailesi dizisinde Ayşe rolünde izlediğimiz genç ve güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, kumral saçlarını sarıya boyattığında beğenilse de kumral halinin daha çok ilgi çektiği ortadaydı.

Şakir Paşa Ailesi dizisinde Ayşe rolünde izlediğimiz genç ve güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, kumral saçlarını sarıya boyattığında beğenilse de kumral halinin daha çok ilgi çektiği ortadaydı.

Sarı saçlarına level atlattırmaya karar veren Nilsu Berfin Aktaş, kadınlarda saç rengi denildiğinde en radikal olanını tercih etmeye karar verdi; saçlarını platin sarısına boyattı!

Kadrodan çıkarılmasından sonra herhangi bir açıklama yapmayan Aybüke Pusat'ın diziye girdiği dönemde yaptığı paylaşım yeniden dikkat çekti.

Kadrodan çıkarılmasından sonra herhangi bir açıklama yapmayan Aybüke Pusat'ın diziye girdiği dönemde yaptığı paylaşım yeniden dikkat çekti.

Tüketim boykotlarının alevlenmesinden sonra başlatılan 2 Nisan boykot çağrısına destek veren isimlerden biri de Aybüke Pusat olmuştu. Boykot çağrısı yapan ünlü oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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