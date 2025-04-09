9 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
9 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında konutu terk etmeme suretiyle tahliye kararı verildi.
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Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı başka davada ise duruşma salonunda değişiklik oldu. İmamoğlu’nun 11 Nisan’da Çağlayan Adliyesi’nde olacak duruşması, Silivri Kapalı İnfaz Cezaevi’ne alındı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün İklim Kanunu ile ilgili görüşmeler yapıldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise AKP vekillerin kanunun teklifini kendileri vermesine rağmen genel kurula katılmamasına tepki gösterdi.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde parkede tribünleri selamlarken maç hakemleri, takım arkadaşları ve rakiplerinin tuttuğu Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılına dair açılan pankartı tutmadı.
Küresel ticaret kızışırken Çin’den misilleme geldi. Çin, ABD'ye yönelik ek gümrük tarifesini yüzde 84'e çıkardı
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CHP hakkında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, "Bugün cumhurbaşkanlığı koltuğu padişahlık koltuğudur. CHP'ye vermezler'' dedi.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam eden Mükremin Gezgin geçmişteki olaylar açılınca Bergüzar Korel'e laf attı. Gelin geçmişte yaşananları hatırlayalım...
Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan ve gözlerden uzak kalan Selin Demiratar bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü oyuncunun son hali de dikkatlerden kaçmadı.
Son zamanlarda "Bu teknolojiyle yakında mamutları bile diriltirler" diyorsanız, o gelecek çoktan geldi bile. ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, 12.500 yıl önce nesli tükenmiş olan Aenocyon dirus, yani meşhur "ulu kurt" türünü geri getirdiğini açıkladı.
iPhone telefon fiyatları ve Samsung telefon fiyatlarına büyük oranda zam gelmesi bekleniyor.
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Şakir Paşa Ailesi dizisinde Ayşe rolünde izlediğimiz genç ve güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, kumral saçlarını sarıya boyattığında beğenilse de kumral halinin daha çok ilgi çektiği ortadaydı.
Kadrodan çıkarılmasından sonra herhangi bir açıklama yapmayan Aybüke Pusat'ın diziye girdiği dönemde yaptığı paylaşım yeniden dikkat çekti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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