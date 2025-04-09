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TBMM’de İklim Kanunu Görüşmeleri: CHP’li Gürsel Erol’dan Sessiz Protesto

TBMM’de İklim Kanunu Görüşmeleri: CHP’li Gürsel Erol’dan Sessiz Protesto

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.04.2025 - 17:59

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün İklim Kanunu ile ilgili görüşmeler yapıldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise AKP vekillerin kanunun teklifini kendileri vermesine rağmen genel kurula katılmamasına tepki gösterdi.

Kürsüde uzun süre sessiz kalan Erol, “Kariyerimdeki en etkili konuşmayı yaptım” ifadesini kullandı.

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İklim Kanun Teklifi'nin tümü üzerini görüşmeler TBMM Genel Kurulu'nda sona erdi.

İklim Kanun Teklifi'nin tümü üzerini görüşmeler TBMM Genel Kurulu'nda sona erdi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, konuşmasını başlamak üzereyken AKP sıralarında az sayıda milletvekili olmasına tepki gösterdi. 

Meclis'in itibarsızlaştırıldığını belirten Erol, Genel Kurul salonunda az sayıda AKP milletvekili olmasını kürsüde yaklaşık 5 buçuk dakika boyunca sessiz kalarak protesto etti.

O anlar 👇

“Herkes burada bir AKP yok”

“Herkes burada bir AKP yok”

'Çok önemli bir kanunu görüşüyoruz, bizden sonraki nesilleri de ilgilendiren bir kanun. Bakıyorum komisyon burada, Divan yerinde, Yeni Yol Partisi Grubu burada. İYİ Parti Grubu burada, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu burada, DEM Parti Grubu burada, CHP Grubu burada ama AK Parti yok. Bu kadar ciddiyetsizlik olur mu? Soldan sağa sayıyorum, 15 arkadaş arkadaş burada. İktidar partisinin getirdiği bir kanun teklifi görüşülürken o iktidar partisinin milletvekilleri bu Genel Kurul salonunda olmaz mı? Bu Meclis'i niye itibarsız haline getirip de kendi getirdiğiniz kanun teklifine bile sahip çıkma gereği duymadan odalarınızda veya başka yerlerde oturursunuz? Bu Meclis'in görevi kanun yapmak. Bir kanun teklifi gelmiştir ve bu kanun teklifi komisyonda görüşülürken ilgili komisyon başkanımız, bakan yardımcımız, CHP komisyon üyeleri olarak bir araya geldik, değerlendirme yaptık, eklemeler yaptık, çıkartmalar yaptık, Genel Kurul'da görüşülmesi gereken maddeler üzerinde anlaştık. Ama bunun konuşulacağı ve şekil verileceği, kanunlaştırılacağı yer neresi? Genel Kurul. Genel Kurul'da bakıyorsunuz AK Parti Grubu yalnızca oy vermeye geliyor, neye oy verdiğini de bilmiyor. Konuşma yapmak yerine AK Parti grubunu protesto etmek, kendi getirdikleri kanun teklifine sahip çıkmak için burada bulunmadıklarından dolayı sessiz bir şekilde bekleyeceğimi ifade etmek isterim.

Üç dönemdir milletvekiliyim. Siyasette nezaket kurallarına son derece dikkat eden birisiyim, devlet geleneklerini de parlamento geleneklerini de iyi bilen birisiyim. Herhalde 15 yıllık milletvekilliğim süresi içerisinde sanıyorum ki en etkili konuşmam suskunluğum oldu bundan dolayı sizlere de teşekkür ederim.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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