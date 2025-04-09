TBMM’de İklim Kanunu Görüşmeleri: CHP’li Gürsel Erol’dan Sessiz Protesto
TBMM’de İklim Kanunu Görüşmeleri: CHP’li Gürsel Erol’dan Sessiz Protesto
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün İklim Kanunu ile ilgili görüşmeler yapıldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise AKP vekillerin kanunun teklifini kendileri vermesine rağmen genel kurula katılmamasına tepki gösterdi.
Kürsüde uzun süre sessiz kalan Erol, “Kariyerimdeki en etkili konuşmayı yaptım” ifadesini kullandı.
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İklim Kanun Teklifi'nin tümü üzerini görüşmeler TBMM Genel Kurulu'nda sona erdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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