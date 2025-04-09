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iPhone ve Samsung Telefonlara Büyük Zam Geliyor: Maliyet Yüzde 43 Artacak

iPhone ve Samsung Telefonlara Büyük Zam Geliyor: Maliyet Yüzde 43 Artacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2025 - 16:04

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı sonrasında Çin’in de geri adım atmadığı ticaret savaşının sonucunda telefon fiyatları etkilenecek. Reuters'ın analizine göre, iPhone'un Amerika'da satış maliyeti yüzde 43 yükselecek. Bu artış sonrasında hem iPhone telefon fiyatları ve Samsung telefon fiyatlarına büyük oranda zam gelmesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/iphone...
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Ticaret savaşı dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerini olumsuz etkileyecek gibi duruyor!

Ticaret savaşı dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerini olumsuz etkileyecek gibi duruyor!

Apple, üretiminin büyük kısmını Çin'de yaptığı için ABD'nin uyguladığı ek vergiler maliyetleri ciddi oranda arttıracak. 

Reuters'ın analizine göre, iPhone'un Amerika'da satış maliyeti yüzde 43 yükselecek. Ancak uzmanlar, yüzde 10'un üzerinde bir artış yapılmasının zor olduğunu belirtiyor.

Diğer bir akıllı telefon devi Samsung da maliyet artışı ile karşı karşıya.

Diğer bir akıllı telefon devi Samsung da maliyet artışı ile karşı karşıya.

Güney Koreli şirket, üretiminin önemli bir kısmını Vietnam'da gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam'a da yüzde 46'lık ek vergi getirmişti. Bu nedenle Samsung'un modellerinde de yüzde 20'leri bulan maliyet artışı olacağı tahmin ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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