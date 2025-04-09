iPhone ve Samsung Telefonlara Büyük Zam Geliyor: Maliyet Yüzde 43 Artacak
iPhone ve Samsung Telefonlara Büyük Zam Geliyor: Maliyet Yüzde 43 Artacak
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/iphone...
ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı sonrasında Çin’in de geri adım atmadığı ticaret savaşının sonucunda telefon fiyatları etkilenecek. Reuters'ın analizine göre, iPhone'un Amerika'da satış maliyeti yüzde 43 yükselecek. Bu artış sonrasında hem iPhone telefon fiyatları ve Samsung telefon fiyatlarına büyük oranda zam gelmesi bekleniyor.
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Ticaret savaşı dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerini olumsuz etkileyecek gibi duruyor!
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Diğer bir akıllı telefon devi Samsung da maliyet artışı ile karşı karşıya.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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