9 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hocası Hale Özen hem cadılık hem de Gürel'in aldığı eğitimler ve yaptığı çalışmalarla ilgili daha önce açıklama yapmıştı. Dün gözaltına alınan Hale Özen, 8 Mart mesajında kendisine yorum yapanlar hakkında 'Korkutuldular' derken, cadılığın ne olduğu ve kimlere cadı dendiğiyle ilgili konuştu.