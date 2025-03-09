9 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
9 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Seçimler yaklaştıkça anketler de yeniden gündeme geliyor. Anketlerde her seçimde partilerin yanında "kararsız" seçmenler de kendilerine yer buluyor.
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Yaz aylarında Paris'te Türkiye'nin spordaki durumu sorgulanırken bizi gururlandıran birkaç alandan biri de Atıcılık branşıydı. Atıcılıkta kazanılan gümüş madalya ve Yusuf Dikeç'in bir fenomene dönüşmesi takımımızı farklı bir seviyeye çıkarmıştı.
Geçtiğimiz gün kurucusu olduğu "Çocuklar Gülsün Diye" derneğiyle 56. anaokulunu Diyarbakır'da hayattan koparılan güzel Narin Güran'ın anısına açan Gülben Ergen büyük takdir toplamıştı.
Ülkemizin iki başarılı kadın oyuncusu Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal'ın dostluğu epey eskiye dayanıyor. İkili son yıllarda apayrı projelerde yer alsa da yakın arkadaşlıkları bu ayrılıktan hiç mi hiç etkilenmedi.
Vedat Milor'un Kent Lokantaları'na giderek buradaki fiyatlara ve kaliteye dair övgü dolu sözler söylemesi hayli dikkat çekmişti. YouTube kanalında bu ziyareti yayınlayan Vedat Milor'a geçtiğimiz günlerde soruşturma açılmıştı.
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Hipotermi geçirdiği ve buna bağlı olarak gelişen çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği saptanan Ece Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı öğrenilmişti.
SGK uzun süredir usulsüz işlemlerin ve aylıkların peşinde. 2024'te yaşanan usulsüzlüklerle ilgili inceleme başlatan SGK'nın hedefinde "hileli boşanmaya" başvuranlar var.
Birkaç gün önce Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma gündem oldu bildiğiniz üzere. AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'nin konuşma yaparken, oturumu yöneten CHP'li Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, Bilgili'ye 5 dakikalık konuşma süresi hatırlatması yaptı.
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşısında sergilediği performansla geceye damga vurdu.
Galatasaray'da kaleci düğümü çözülüyor. Muslera özellikle bu sezonki performansıyla epey eleştiri almıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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