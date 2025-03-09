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9 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

9 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2025 - 21:07

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Seçimler yaklaştıkça anketler de yeniden gündeme geliyor. Anketlerde her seçimde partilerin yanında "kararsız" seçmenler de kendilerine yer buluyor.

Seçimler yaklaştıkça anketler de yeniden gündeme geliyor. Anketlerde her seçimde partilerin yanında "kararsız" seçmenler de kendilerine yer buluyor.

Kararsızların çoğunluğu sebebiyle yeni bir parti bu isimle kuruluyor. 

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin bu süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu iddialarını da yanıtladı.

Yaz aylarında Paris'te Türkiye'nin spordaki durumu sorgulanırken bizi gururlandıran birkaç alandan biri de Atıcılık branşıydı. Atıcılıkta kazanılan gümüş madalya ve Yusuf Dikeç'in bir fenomene dönüşmesi takımımızı farklı bir seviyeye çıkarmıştı.

Yaz aylarında Paris'te Türkiye'nin spordaki durumu sorgulanırken bizi gururlandıran birkaç alandan biri de Atıcılık branşıydı. Atıcılıkta kazanılan gümüş madalya ve Yusuf Dikeç'in bir fenomene dönüşmesi takımımızı farklı bir seviyeye çıkarmıştı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada, Türkiye adına yarışan olimpiyat ikincisi ay-yıldızlı sporculardan Şevval İlayda, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Geçtiğimiz gün kurucusu olduğu "Çocuklar Gülsün Diye" derneğiyle 56. anaokulunu Diyarbakır'da hayattan koparılan güzel Narin Güran'ın anısına açan Gülben Ergen büyük takdir toplamıştı.

Geçtiğimiz gün kurucusu olduğu "Çocuklar Gülsün Diye" derneğiyle 56. anaokulunu Diyarbakır'da hayattan koparılan güzel Narin Güran'ın anısına açan Gülben Ergen büyük takdir toplamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından emeği geçenlere teşekkür ettiği bir metinle gönderi paylaşan Gülben ErgenDemet Akalın'dan azar yedi. Teşekküründe okulun parkını yaptıran arkadaşlarına (Ceylan ailesi) teşekkür etmediği için sitem eden Akalın'a Ergen'den cevap gecikmedi.

Ülkemizin iki başarılı kadın oyuncusu Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal'ın dostluğu epey eskiye dayanıyor. İkili son yıllarda apayrı projelerde yer alsa da yakın arkadaşlıkları bu ayrılıktan hiç mi hiç etkilenmedi.

Ülkemizin iki başarılı kadın oyuncusu Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal'ın dostluğu epey eskiye dayanıyor. İkili son yıllarda apayrı projelerde yer alsa da yakın arkadaşlıkları bu ayrılıktan hiç mi hiç etkilenmedi.

Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutlamayı bu yıl da es geçmedi. Güzel oyuncu, yakın dostuyla pozlarını ardı ardına sıralayarak ''İyi ki doğdun'' notunu düştü.

Vedat Milor'un Kent Lokantaları'na giderek buradaki fiyatlara ve kaliteye dair övgü dolu sözler söylemesi hayli dikkat çekmişti. YouTube kanalında bu ziyareti yayınlayan Vedat Milor'a geçtiğimiz günlerde soruşturma açılmıştı.

Vedat Milor'un Kent Lokantaları'na giderek buradaki fiyatlara ve kaliteye dair övgü dolu sözler söylemesi hayli dikkat çekmişti. YouTube kanalında bu ziyareti yayınlayan Vedat Milor'a geçtiğimiz günlerde soruşturma açılmıştı.

Örtülü reklam iddiasıyla soruşturma açılan Milor'a destek yağmıştı. Son olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yaşanan sürece değinmiş ve 'tek bir soru sorduk' demişti. Vedat Milor bugün sosyal medyadan hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi.

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Hipotermi geçirdiği ve buna bağlı olarak gelişen çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği saptanan Ece Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı öğrenilmişti.

Hipotermi geçirdiği ve buna bağlı olarak gelişen çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği saptanan Ece Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı öğrenilmişti.

Hocası Hale Özen hem cadılık hem de Gürel'in aldığı eğitimler ve yaptığı çalışmalarla ilgili daha önce açıklama yapmıştı. Dün gözaltına alınan Hale Özen, 8 Mart mesajında kendisine yorum yapanlar hakkında 'Korkutuldular' derken, cadılığın ne olduğu ve kimlere cadı dendiğiyle ilgili konuştu.

SGK uzun süredir usulsüz işlemlerin ve aylıkların peşinde. 2024'te yaşanan usulsüzlüklerle ilgili inceleme başlatan SGK'nın hedefinde "hileli boşanmaya" başvuranlar var.

SGK uzun süredir usulsüz işlemlerin ve aylıkların peşinde. 2024'te yaşanan usulsüzlüklerle ilgili inceleme başlatan SGK'nın hedefinde "hileli boşanmaya" başvuranlar var.

Tespit edilen kişilerden aylıklarının faiziyle geri alınması bekleniyor. Tespiti yapılan kişilere kısa süre içinde tebligatlar gönderilecek. Kayıt dışı ve vergi kaçakçılığı konusunda savaş başlatan devletin, bu konuda da hassasiyetini sonuna kadar göstereceği düşünülüyor.

Birkaç gün önce Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma gündem oldu bildiğiniz üzere. AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'nin konuşma yaparken, oturumu yöneten CHP'li Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, Bilgili'ye 5 dakikalık konuşma süresi hatırlatması yaptı.

Birkaç gün önce Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma gündem oldu bildiğiniz üzere. AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'nin konuşma yaparken, oturumu yöneten CHP'li Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, Bilgili'ye 5 dakikalık konuşma süresi hatırlatması yaptı.

Bu durum, Bilgili'nin tepkisini çekti. Bilgili, diğer üyelere konuşma süresi kısıtlaması getirilmediğini ve bu durumun kendisine karşı haksız bir uygulama olduğunu iddia etti. Tartışmanın ardından Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Partili üye için 'Şunu atalım dışarıya' ifadesini kullandı.

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşısında sergilediği performansla geceye damga vurdu.

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşısında sergilediği performansla geceye damga vurdu.

22 yaşındaki pivot, maç boyunca hem savunmada hem de hücumda etkili bir oyun ortaya koyarken smaçla bulduğu sayı maçın en konuşulan hareketi oldu.

Galatasaray'da kaleci düğümü çözülüyor. Muslera özellikle bu sezonki performansıyla epey eleştiri almıştı.

Galatasaray'da kaleci düğümü çözülüyor. Muslera özellikle bu sezonki performansıyla epey eleştiri almıştı.

Bilhassa Avrupa'daki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Muslera artık taraftarın vazgeçilmezi değil. Gitmek istediğini her fırsatta söylemesi de yönetimi arayışa itmişti. Galatasaray yönetimi çözümü uzakta aramadan bilindik bir isme yöneldi. Muslera'nın vedasının ardından Pena geri gelecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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