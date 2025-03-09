CHP'den İstifa Eden Gürsel Tekin Parti Kuruyor: "Kararsızlar Partisi"

Seçimler yaklaştıkça anketler de yeniden gündeme geliyor. Anketlerde her seçimde partilerin yanında 'kararsız' seçmenler de kendilerine yer buluyor. Hatta bazı anketlerde kararsızların öne geçtiği durumlar dahi oluyor. Kararsızların çoğunluğu sebebiyle yeni bir parti bu isimle kuruluyor.

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin bu süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu iddialarını da yanıtladı.