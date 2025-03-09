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CHP'den İstifa Eden Gürsel Tekin Parti Kuruyor: "Kararsızlar Partisi"

CHP'den İstifa Eden Gürsel Tekin Parti Kuruyor: "Kararsızlar Partisi"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2025 - 20:13

Seçimler yaklaştıkça anketler de yeniden gündeme geliyor. Anketlerde her seçimde partilerin yanında 'kararsız' seçmenler de kendilerine yer buluyor. Hatta bazı anketlerde kararsızların öne geçtiği durumlar dahi oluyor. Kararsızların çoğunluğu sebebiyle yeni bir parti bu isimle kuruluyor. 

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin bu süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu iddialarını da yanıtladı.

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CHP'den istifa eden Gürsel Tekin yeni parti kurmaya hazırlanıyor.

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin yeni parti kurmaya hazırlanıyor.

Gürsel Tekin'in parti hazırlığını gazeteci Saygı Öztürk köşesine taşıdı. Öztürk, Gürsel Tekin'le yaptığı görüşmeyi de aktardı. 

Öztürk, 'Siyaset sahnesine 'Kararsızlar partisi' geliyor' başlıklı yazısında 'Kararsız seçmenin oyuna talip olan yeni bir siyasi parti kuruluş çalışmalarının sonuna yaklaşıldı. Partinin adı “Kararsızlar Partisi” olacak' dedi.

Saygı Öztürk, Gürsel Tekin'in kurucu olduğu partiyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

Saygı Öztürk, Gürsel Tekin'in kurucu olduğu partiyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

'Her meslekten kurucu bulunacak. Kuruluş çalışmaları 42 yıl önce CHP’ye üye olan, Kadıköy CHP Gençlik kolları Başkanlığı, ilçe yöneticiliği, il yöneticiliği, il başkanlığı, CHP Genel Sekreterliği, Genel Başkan Yardımcılığı, milletvekilliği görevlerinde bulunmuş olan 2024 yılının şubat ayında partisinden istifa eden Gürsel Tekin’in öncülüğünde yürütülüyor.'

Gürsel Tekin de partinin kurulum sürecine dair şu ifadeleri kullandı.

Gürsel Tekin de partinin kurulum sürecine dair şu ifadeleri kullandı.

'2014 yılında CHP’de genel sekreterdim. doğruya ‘doğru’, eğriye eğri’ diyordum. 2015 yılından itibaren genel başkanın ana listesinde olmama rağmen Parti Meclisi’ne giremedim. Partide görev alamayınca Anadolu’yu, il il, ilçe ilçe dolaşmaya başladım. Gerçek gündemle, siyaset gündemi arasında dağlar kadar fark var. ‘Kararsızım’ diyenlerle son üç aydır sıkça görüşüyoruz. Partilerinden istifa edenlerin neden istifa ettiklerini soruşturduk. Bu çalışmaları ‘Halkın Sesi Platformu’ olarak yürüttük. Yüzde 40’a yakın kararsızlar var. Eski Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuracağımız Kararsızlar Partisi ile bir ilgisi yok. Kendisini davet ettim ancak kabul etmedi.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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