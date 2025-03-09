CHP'den İstifa Eden Gürsel Tekin Parti Kuruyor: "Kararsızlar Partisi"
CHP'den İstifa Eden Gürsel Tekin Parti Kuruyor: "Kararsızlar Partisi"
Seçimler yaklaştıkça anketler de yeniden gündeme geliyor. Anketlerde her seçimde partilerin yanında 'kararsız' seçmenler de kendilerine yer buluyor. Hatta bazı anketlerde kararsızların öne geçtiği durumlar dahi oluyor. Kararsızların çoğunluğu sebebiyle yeni bir parti bu isimle kuruluyor.
CHP'den istifa eden Gürsel Tekin bu süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu iddialarını da yanıtladı.
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CHP'den istifa eden Gürsel Tekin yeni parti kurmaya hazırlanıyor.
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Saygı Öztürk, Gürsel Tekin'in kurucu olduğu partiyle ilgili şu ifadelere yer verdi:
Gürsel Tekin de partinin kurulum sürecine dair şu ifadeleri kullandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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