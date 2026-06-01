9 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
01.06.2026 - 15:04 Son Güncelleme: 01.06.2026 - 15:07
9 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Erikli Su 6x1 Litre 89 TL

  • Proteinocn Protein Bar 59 TL

  • Proteinocn Protein Tozu Çikolata Aromalı 400 gr 699 TL

  • Proteinocn Aromasız Kreatin 350 gr 399 TL

  • Proteinocn Çikolata Aromalı Mass Gainer 1,3 kg 799 TL

  • Proteinocn Karışık Meyve Aromalı Pre-Workout 250 gr 299 TL

  • Keyifçe Kavrulmuş Kaju 300 gr 199 TL

  • Star Krak Patlamış Mısır 2x75 gr 37 TL

  • Cipso Tube Patates Cipsi 89 TL

  • Çerezza Mısır Çerezi 117 gr 45 TL

  • Protein & Kuruyemiş Bar Paketi Züber 99 TL

  • Züber Nohut Cips Çeşitleri Maç Paketi 139 TL

  • Züber Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 42 gr 124,50 TL

  • Züber Fındıklı Sütlü Çikolata 42 gr 109 TL

  • Züber Sütlü Çikolata 42 gr 89 TL

  • Çizmeci Brittle Max Sütlü Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Gofret 26 gr 29 TL

  • Bonart Kakao Kremalı Oyuncaklı Yumurta 3x20 gr 59 TL

  • Emsal Tuzlu Yer Fıstığı 1000 gr 199 TL

  • Ülker Sweet Chili Aromalı Kraker 160 gr 53 TL

  • Sweto Meyve Sulu Yumuşak Şekerleme 130 gr 29 TL

  • Lipton Şeftali Aromalı Buzlu Çay 1 Litre 45 TL

  • Lipton Tropikal Meyve Aromalı Buzlu Çay 2 Litre 59,50 TL

  • Tchibo Çekirdek Kahve Gold Selection 500 gr 499 TL

  • Cafe Crown Türk Kahvesi 100 gr 69,50 TL

  • Sarıyer Gazlı İçecek Kola 6x330 ml 129 TL

  • Sarıyer Portakal Aromalı Gazlı İçecek 6x330 ml 129 TL

  • Jacobs Soğuk Kahve Icepresso Dark 50 TL

  • Nescafe Karışım Kahve Gold 3'ü 1 Arada 10'lu 99 TL

  • Sek Soğuk Kahve Latte 285 gr 49,50 TL

  • Redbull Enerji İçeceği 250 gr 54 TL

  • Signal Diş Macunu 70 ml 139 TL

  • Axe Deodorant 150 ml 149 TL

Protein Ocean ürünlerini size özel 'onedio' koduyla %10 ek indirimle buradan satın alabilirsiniz.

Dost %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml 18,50 TL

  • Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 315 TL

  • Pınar Hindi Salam 50 gr 13,50 TL

  • Sultan Dana Dilimli Sucuk 350 gr 239 TL

  • Gedik Piliç Acılı Kebap 1000 gr 139 TL

  • Kajun Time Çıtır Tavuk Küpleri 700 gr 169 TL

  • Aytaç Dilimli Piliç Sosis 500 gr 89 TL

  • Aknaz Kekikli ve Zeytinli Tam Yağlı Taze Peynir 180 gr 49,50 TL

  • Aknaz Labne 3x180 gr 119 TL

  • İçim Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 359 TL

  • Milk Academy Tost Peyniri 1500 gr 379 TL

  • Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 379 TL

  • Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 119 TL

  • Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 179 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 75 TL

  • Kaya Çiftliği Eritme Peyniri 750 gr 259 TL

  • Aknaz Peynir Çeşitleri 200 gr 87 TL

  • Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 39,50 TL

  • Torku Ayran 1 Litre 42,50 TL

  • Sek Ayran 200 ml 8 TL

  • Altınkılıç Kayısı & Keten Tohumlu Kefir 250 ml 42,50 TL

  • Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir 250 ml 42,50 TL

  • İçim Aronya & Karadutlu Kefir 1 Litre 89,50 TL

  • Pınar Kakaolu Proteinli Süt 500 ml 59,50 TL

  • Golf Mcvities 90 ml 95 TL

  • Artisan Cake Factory Mango Pasta 80 gr 149 TL

  • Tatlı Bey Peynir Helvası 150 gr 42,50 TL

Atıştır Çubuk Kraker 40 gr 3,50 TL

  • Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 gr 269 TL

  • Torku Premio Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi XL 176 gr 45 TL

  • Torku Karamelce Karamelli Kremalı Bisküvi XL 176 gr 45 TL

  • Torku Antep Fıstıklı ve Sütlü Kremalı Gofret 142 gr 59 TL

  • Torku Tatkrak Peynirli Kraker 3x60 gr 29,50 TL

  • Torku Tam Kremalım Kakao Kremalı Bisküvi 249 gr 44 TL

  • Torku Sütlü ve Fındık Kremalı Fındık Parçacıklı Gofret 30 gr 10 TL

  • Torku Favorimo Meyveli Kek 35 gr 7,50 TL

  • Torku Gala Çikolata Kaplamalı Çikolata Soslu Kek 45 gr 17,50 TL

  • Torku Gala Çikolata Kaplamalı Orman Meyveli Kek 50 gr 17,50 TL

  • Torku Frambuazlı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 55 gr 29,50 TL

  • Sarelle Sütlü Çikolata Kaplı Orman Meyveli Dolgulu Gofret 33 gr 21 TL

  • Çizmeci Kaplamalı Karamel Kremalı Bisküvi Hayhay & Vanilya Kremalı Bisküvi Heyo 20 gr 5 TL

  • Mcvities Saklıköy Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi 69 TL

  • Delly Meyve Bar 35 gr 39,50 TL

  • Ülker Probis Kakaolu ve Muzlu Kremalı Proteinli Bisküvi 101 gr 29 TL

  • Züber Kakaolu Kurabiye 80 gr 119 TL

  • Züber Protein Bar 69 TL

  • Koska Leblebi Helvası 225 gr 69 TL

  • Patiswiss Çikolata Kaplı Orman Meyveleri Draje 60 gr 99 TL

  • Uno 3 Katlı Pasta Tabanı 109 TL

  • Ülker Çokonat Mid Size 111 gr 92 TL

  • Nut Bari Grissinili Yer Fıstığı Ezmesi 50 gr 16,50 TL

  • Party Mısır Çerezi 39,50 TL

  • Tipitip Karışık Meyve ve Mentol Aromalı Sakız 2x27 gr 39 TL

  • Turbo Sakız 112,5 gr 42 TL

