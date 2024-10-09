9 Ekim Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
9 Ekim Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 9 Ekim Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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T24, ürünlerinde domuz eti tespit edilen ünlü köfte restoran zincirinin Köfteci Yusuf olduğunu duyurdu. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş imzasıyla yayınlanan haberde rapor sonuçları da yer aldı. Habere göre, 27 Şubat ve 7 Mart'ta alınan köfte ve döner numunelerinde domuz eti bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri de İzmir’de yaralı olarak fabrikaya sığınan bir geyik olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları, eski Türk adetlerinde yaralığı geyiğin uğursuzluk getirdiğini ve bu sebeple ülkemizin başına kötü şeyler gelebileceği yorumunda bulunmuştu. Yaralı geyiğin, ayağından silahla vurulduğu ve uzun süre ormanda o şekilde yaşadığı ortaya çıktı.
Türkiye’nin gündeminde yer alan Discord gruplarda yaşananlar sonrasında savcılık soruşturma başlatmıştı. E.N.B. isimli kız çocuğunun, sözde müstehcen görüntülerini yaymakla tehdit edildiği videoyu yayınlayan 18 yaşındaki T.D, savcılık ifadesinin ardından tutuklandı.
İstanbul Fatih’te bulunan tarihi surlarda yaşanan korkunç cinayet tüm Türkiye’nin kanını dondurmuştu. Vahşice katledilen kadınlarla dalga geçtiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan U.B.H., polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Köfteci Yusuf hakkındaki domuz eti iddiası ve paylaşılan raporlar sosyal medyanın da gündeminde bir numaraya çıkmış durumda. Köfteci Yusuf'un internet sitesinde yer alan bölümde helal sertifikası olduğunu belirttiği ve bu alanda öncü olduğunu vurguladığı görülüyor.
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Cem Garipoğlu tarafından vahşi şekilde katledilen Münevver Karabulut’un annesi Nagihan Karabulut, uzun süren sessizliği sonrasında açıklamalarda bulundu. Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Garipoğlu’nun sözlerine tepki gösteren anne Karabulut, Cem Garipoğlu’nun öldüğüne de kesinlikle inanmadığını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınır güvenliğini güçlendirmek ve yasa dışı göçün önüne geçmek için uygulamaya koyduğu Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Kasım 2024 tarihinden itibaren hayata geçecek. Peki, Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi nedir? Bu yeni sistemle birlikte neler değişecek?
Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Serhat Akın’ın, Türkiye’ye tamamen terk edeceği öğrenildi. Serhat Akın, doğup büyüdüğü ve ailesinin yaşadığı Almanya’ya yerleşme kararı aldı.
Diyarbakır’da vahşi şekilde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeninden bazı parçalar, otopsi için İstanbul’a götürülmüştü. Otopsi işlemi sonrasında alınan parçalar mezar açılarak yeniden gömüldü.
Discord’da dolandırıcılık ve şantaj iddiasıyla gündeme gelen Ecrin Su Çoban soruşturmaya dahil edildi. Çoban’ın evinde arama yapılacak ve dijital materyallere el koyulacak.
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Diyarbakır’da 7 yaşındaki kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalışan taciz şüphelisi, mahallede yaşayanların dikkati sayesinde fark edildi. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ünlü bir köfteci restoran zincirinde domuz eti tespit edildi iddiası ortalığı karıştırmıştı. Bugün ortaya çıkan belgelere göre, birçok ilde şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un, etlerinde domuz eti kullandığı ve mahkeme kararıyla bilginin paylaşılmasını engellediği ortaya çıkmıştı. Sözcü TV’den Fatih Portakal, vatandaşlara “Köfteci Yusuf’a gitmeyin kardeşim” diyerek seslendi ve şirketin sahibinin kayıp olduğunu söyledi.
Discord'da dolandırıcılık ve şantaj iddialarıyla son günlerde gündemden düşmeyen ve soruşturmaya dahil edilen Ecrin Su Çoban'ın, Serenay Sarıkaya'yla Alice Müzikali'nde birlikte rol aldığı ortaya çıktı.
Trafik kazasında Oğuz Murat Aci’yi öldüren oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok, bugün iade davasında hakim karşısında çıktı. Aci’nin ailesi, mahkemeye mektup sunarken, Eylem Tok’un davası ileri bir tarihe ertelendi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "İstismar soruşturması kapsamında söz konusu olaya ilişkin" yayın yasağı getirildiğini açıkladı.
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Panathinaikos'un bu sezon transfer ettiği George Baldock, evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. 31 yaşındaki futbolcu Yunanistan milli takım forması da giyiyordu.
İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarında çıkan “Sudan’dan domuz eti ithal edilecek” haberine yalanlama geldi.
Mersin’de bulunan Müfide İlhan Kız KYK Yurdu’nda öğrenciler protesto gösterisi düzenlendi. İddiaya göre, yurtta kalan 2 kız öğrenci yurdun önünde tacize uğradı. Öğrenciler, son anda kaçarak yurda sığındı.
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