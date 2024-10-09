İletişim Başkanlığı’ndan Domuz Eti Yalanlaması: Sudan'dan İthal Edileceği İddia Edilmişti
İletişim Başkanlığı’ndan Domuz Eti Yalanlaması: Sudan'dan İthal Edileceği İddia Edilmişti
İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarında çıkan “Sudan’dan domuz eti ithal edilecek” haberine yalanlama geldi.
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, tüm dünyada ticarete konu olan malların "Armonize Sistem (GTP)" adı verilen sistemle tanımlanıp, kodlandığı belirtildi.
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Bu sistem çerçevesinde, sığır, koyun ve keçi sakatatlarının yanı sıra diğer hayvanların sakatatlarının "02.06 nolu GTP" altında sınıflandırıldığı ifade edilen açıklamada, ticarete konu tüm ürünlerin bir gümrük pozisyonu ile sınıflandırıldığı ve tüm anlaşmaların, ticarete konu olsun olmasın, tüm ürünlerle ilgili değerlendirmeleri içerdiği aktarıldı.
Açıklamada, 24 Aralık 2017'de imzalanan ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan Sudan ile Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nda binlerce GTP bulunduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklama 👇
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