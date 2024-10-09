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Narin Güran’ın Otopsi İçin Götürülen Parçaları Yeniden Mezarına Gömüldü

Narin Güran’ın Otopsi İçin Götürülen Parçaları Yeniden Mezarına Gömüldü

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 21:05

Diyarbakır’da vahşi şekilde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeninden bazı parçalar, otopsi için İstanbul’a götürülmüştü. Otopsi işlemi sonrasında alınan parçalar mezar açılarak yeniden gömüldü.

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Narin Güran’ın, Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra korkunç şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Narin Güran’ın, Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra korkunç şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Narin’in cinayeti ile ilgili anne ile abisi dahil toplam 12 kişi tutuklandı.

Narin’in cinayeti ile ilgili anne ile abisi dahil toplam 12 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Narin’in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır’a getirildi.

Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Narin’in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır’a getirildi.

Kemikler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarlığa götürüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mezarlıkta Narin’in defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi. Açılan mezar tekrar kapatıldı.

Kemikler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarlığa götürüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mezarlıkta Narin’in defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi. Açılan mezar tekrar kapatıldı.

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