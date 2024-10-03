Narin Güran Cinayeti Bir Kayıp Çocuk Olayını Gün Yüzüne Çıkarabilir

'Allah rızası için bana oğlumu getirsinler, ben 6 saat bile oğlumdan ayrı kalamazken, günler oldu aylar oldu ve yıllar oldu hiçbir yerde onu görmemişler. Ne gören var ne duyan var. Her yere baktılar jandarma dahil herkes seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Allah için Miraç'ı bulup bana getirsinler. Ben Miraç'ımı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Tüm bakanlarımızdan, cumhurbaşkanımızdan ricamdır. Allah için bana oğlumu getirsinler. Kaç gündür çocuklarım günlerdir, aylardır, yıllardır anne Miraç nerede diye soruyorlar? Cevap veremiyorum 'oğlum gelecek' diyorum ama hiçbir yerde yok. Benim şüphelendiğim 'bu şahıs diyebileceğim' biri yok. Kimseyi hedef gösteremem.'