Narin Güran Cinayeti Bir Kayıp Çocuk Olayını Gün Yüzüne Çıkarabilir
Narin Güran Cinayeti Bir Kayıp Çocuk Olayını Gün Yüzüne Çıkarabilir
Bir aydan fazladır Diyarbakır Bağlar'daki köyünde kaybolan ardından cansız bedenine rastlanan Narin'i konuşuyoruz. Cinayet henüz tam olarak aydınlatılmasa da Narin soruşturmasında 2020 yılında kapanan bir kayıp çocuk dosyası yeniden açıldı.
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Narin cinayetini araştıran jandarma timleri Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 4 yıl önce bir Kurban Bayramı'nda kaybolan Miraç Çiçek'e dair bilgilere ulaştı.
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4 yaşında kaybolan ve bulunamayan Miraç'la ilgili gazeteci Emrullah Erdinç şu sözleri söyledi;
Narin'le ilgili soruşturma sürerken Miraç'a dair bilgilere de ulaşıldığını belirten Erdinç bu dosyanın unutulmadığını ancak kayıp dosyalarının fazlalığından üstüne başka dosyalar geldiğini öne sürdü.
Miraç da misafirliğe gittikleri evin önünde oynarken kaybolmuş, Narin olayındaki gibi arama çalışmaları yapılmış ama tüm bu seferberliğe rağmen arama faaliyetleri sonlanmıştı.
Annenin yetkililere seslendiği yürek burkan sözleri şu şekildeydi;
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Miraç'la ilgili yeni ipucu bulundu. Bu ipucundan hareketle bazı görüşmeler yapıldı. Önümüzdeki günlerde Narin soruşturması sürerken Miraç Çiçek dosyası da ilerlemiş olacak.
Emrullah Erdinç'in açıklamaları şu şekilde;
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