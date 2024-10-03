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Narin Güran Cinayeti Bir Kayıp Çocuk Olayını Gün Yüzüne Çıkarabilir

Narin Güran Cinayeti Bir Kayıp Çocuk Olayını Gün Yüzüne Çıkarabilir

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.10.2024 - 09:58

Bir aydan fazladır Diyarbakır Bağlar'daki köyünde kaybolan ardından cansız bedenine rastlanan Narin'i konuşuyoruz. Cinayet henüz tam olarak aydınlatılmasa da Narin soruşturmasında 2020 yılında kapanan bir kayıp çocuk dosyası yeniden açıldı.

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Narin cinayetini araştıran jandarma timleri Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 4 yıl önce bir Kurban Bayramı'nda kaybolan Miraç Çiçek'e dair bilgilere ulaştı.

Narin cinayetini araştıran jandarma timleri Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 4 yıl önce bir Kurban Bayramı'nda kaybolan Miraç Çiçek'e dair bilgilere ulaştı.

4 yaşında kaybolan ve bulunamayan Miraç'la ilgili gazeteci Emrullah Erdinç şu sözleri söyledi;

4 yaşında kaybolan ve bulunamayan Miraç'la ilgili gazeteci Emrullah Erdinç şu sözleri söyledi;

'Kızdığım yer neresi biliyor musunuz? Aslında kendimize kızdığım yer... Biz niçin 2020 yılında kaybolan Miraç'ın hakkını da bu kadar aramadık? Bu da bizim ayıbımız olsun. Hem sosyal medyayla birlikte hem de bizlerin ayıbı olsun.'

Narin'le ilgili soruşturma sürerken Miraç'a dair bilgilere de ulaşıldığını belirten Erdinç bu dosyanın unutulmadığını ancak kayıp dosyalarının fazlalığından üstüne başka dosyalar geldiğini öne sürdü.

Narin'le ilgili soruşturma sürerken Miraç'a dair bilgilere de ulaşıldığını belirten Erdinç bu dosyanın unutulmadığını ancak kayıp dosyalarının fazlalığından üstüne başka dosyalar geldiğini öne sürdü.

Miraç da misafirliğe gittikleri evin önünde oynarken kaybolmuş, Narin olayındaki gibi arama çalışmaları yapılmış ama tüm bu seferberliğe rağmen arama faaliyetleri sonlanmıştı.

Miraç da misafirliğe gittikleri evin önünde oynarken kaybolmuş, Narin olayındaki gibi arama çalışmaları yapılmış ama tüm bu seferberliğe rağmen arama faaliyetleri sonlanmıştı.

Annenin yetkililere seslendiği yürek burkan sözleri şu şekildeydi;

Annenin yetkililere seslendiği yürek burkan sözleri şu şekildeydi;

'Allah rızası için bana oğlumu getirsinler, ben 6 saat bile oğlumdan ayrı kalamazken, günler oldu aylar oldu ve yıllar oldu hiçbir yerde onu görmemişler. Ne gören var ne duyan var. Her yere baktılar jandarma dahil herkes seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Allah için Miraç'ı bulup bana getirsinler. Ben Miraç'ımı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Tüm bakanlarımızdan, cumhurbaşkanımızdan ricamdır. Allah için bana oğlumu getirsinler. Kaç gündür çocuklarım günlerdir, aylardır, yıllardır anne Miraç nerede diye soruyorlar? Cevap veremiyorum 'oğlum gelecek' diyorum ama hiçbir yerde yok. Benim şüphelendiğim 'bu şahıs diyebileceğim' biri yok. Kimseyi hedef gösteremem.'

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Miraç'la ilgili yeni ipucu bulundu. Bu ipucundan hareketle bazı görüşmeler yapıldı. Önümüzdeki günlerde Narin soruşturması sürerken Miraç Çiçek dosyası da ilerlemiş olacak.

Miraç'la ilgili yeni ipucu bulundu. Bu ipucundan hareketle bazı görüşmeler yapıldı. Önümüzdeki günlerde Narin soruşturması sürerken Miraç Çiçek dosyası da ilerlemiş olacak.

Emrullah Erdinç'in açıklamaları şu şekilde;

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