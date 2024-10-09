Dünya Şokta: Panathinaikos’un 31 Yaşındaki Futbolcusu George Baldock, Evinin Havuzunda Ölü Bulundu!
Dünya Şokta: Panathinaikos’un 31 Yaşındaki Futbolcusu George Baldock, Evinin Havuzunda Ölü Bulundu!
Panathinaikos'un bu sezon transfer ettiği George Baldock, evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. 31 yaşındaki futbolcu Yunanistan milli takım forması da giyiyordu.
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Yerel basında aktarılan bilgiye göre, Baldock'un İngiltere'de yaşayan eşi, kendisine ulaşamayınca endişeye kapıldı. Ortak arkadaşlarından Glyfada'daki evinde kendisini kontrol etmelerini rica etti.
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Acı manzara ile o an karşılaşıldı ve Baldock'un cansız bedeni evinin yüzme havuzunda bulundu.
6 Ekim tarihinde Panathinaikos'un Olympiakos'u ağırladığı derbide oynayan Baldock, aynı zamanda Bakasetas, Arao ve Tete gibi isimlerle aynı sahayı paylaşmış ve maçın 75. dakikasında oyundan alınmıştı.
İngiltere doğumlu Baldock'un ölümü tüm dünyada büyük şaşkınlıkla karşılanırken, ölüm sebebiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.
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