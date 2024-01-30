80 Dolarlık Ayakkabının 115'e Çıkmasını Sindiremeyen Amerikalılara Türklerden Şükür Dersi
80 Dolarlık Ayakkabının 115'e Çıkmasını Sindiremeyen Amerikalılara Türklerden Şükür Dersi
Amerikalı bir kullanıcının 'nerede o eski günler' temalı ayakkabı zammı gönderisi Türkleri fena tetikledi! Yorumlar ve alıntılar ise muhtemelen kendilerine 'halimize bin şükür' dedirtmiştir. 😅
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Bir gün aldığını sonraki gün aynı fiyata alamamaya zannediyoruz ki zorunlu da olsa alışmayan kalmamıştır.
Bizde hal böyleyken Amerikalı bir kullanıcının "Bunların 80 dolar civarında olduğu zamanları hatırlıyorum. Gerçekten cehennemde yaşıyoruz" açıklamasıyla paylaştığı ayakkabıya biraz tetiklendik!
Diğer kullanıcıların "çizburgerler 3.50 civarı, bizler lanetlendik" gibi gönderileri de tetiklenmememiz konusunda pek de yardımcı olmadı açıkçası.
35 dolarlık ayakkabı zammına canı sıkılan Amerikalıyı ise birkaç ay önce aldığı ürünleri artık iki katına alan Türk kullanıcılar hayatımızın gerçekleri ile tanıştırdılar.
Haliyle bu sırada biraz fazla sinirlendik. 😅
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Asgari ücretin yaklaşık çeyreğine bir ayakkabı aldığını hiç sanmıyoruz Kira...
Biz oyuna başlarken zor modu mu seçtik acaba?
Haha, amatörler...
👇
"O sırada Türkler"
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Kısacası biz kendilerine biraz kurulduk!
Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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