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80 Dolarlık Ayakkabının 115'e Çıkmasını Sindiremeyen Amerikalılara Türklerden Şükür Dersi

80 Dolarlık Ayakkabının 115'e Çıkmasını Sindiremeyen Amerikalılara Türklerden Şükür Dersi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 22:48

Amerikalı bir kullanıcının 'nerede o eski günler' temalı ayakkabı zammı gönderisi Türkleri fena tetikledi! Yorumlar ve alıntılar ise muhtemelen kendilerine 'halimize bin şükür' dedirtmiştir. 😅

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Bir gün aldığını sonraki gün aynı fiyata alamamaya zannediyoruz ki zorunlu da olsa alışmayan kalmamıştır.

Bir gün aldığını sonraki gün aynı fiyata alamamaya zannediyoruz ki zorunlu da olsa alışmayan kalmamıştır.

Enflasyondu, zamdı, fırsatçılardı derken bizim bu tarafta işler çığırından çıkalı çok oluyor.

Bizde hal böyleyken Amerikalı bir kullanıcının "Bunların 80 dolar civarında olduğu zamanları hatırlıyorum. Gerçekten cehennemde yaşıyoruz" açıklamasıyla paylaştığı ayakkabıya biraz tetiklendik!

Bizde hal böyleyken Amerikalı bir kullanıcının "Bunların 80 dolar civarında olduğu zamanları hatırlıyorum. Gerçekten cehennemde yaşıyoruz" açıklamasıyla paylaştığı ayakkabıya biraz tetiklendik!

Diğer kullanıcıların "çizburgerler 3.50 civarı, bizler lanetlendik" gibi gönderileri de tetiklenmememiz konusunda pek de yardımcı olmadı açıkçası.

Diğer kullanıcıların "çizburgerler 3.50 civarı, bizler lanetlendik" gibi gönderileri de tetiklenmememiz konusunda pek de yardımcı olmadı açıkçası.
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35 dolarlık ayakkabı zammına canı sıkılan Amerikalıyı ise birkaç ay önce aldığı ürünleri artık iki katına alan Türk kullanıcılar hayatımızın gerçekleri ile tanıştırdılar.

35 dolarlık ayakkabı zammına canı sıkılan Amerikalıyı ise birkaç ay önce aldığı ürünleri artık iki katına alan Türk kullanıcılar hayatımızın gerçekleri ile tanıştırdılar.
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Haliyle bu sırada biraz fazla sinirlendik. 😅

Haliyle bu sırada biraz fazla sinirlendik. 😅
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Asgari ücretin yaklaşık çeyreğine bir ayakkabı aldığını hiç sanmıyoruz Kira...

Asgari ücretin yaklaşık çeyreğine bir ayakkabı aldığını hiç sanmıyoruz Kira...
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Biz oyuna başlarken zor modu mu seçtik acaba?

Biz oyuna başlarken zor modu mu seçtik acaba?
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Haha, amatörler...

Haha, amatörler...
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👇

"O sırada Türkler"

"O sırada Türkler"
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Kısacası biz kendilerine biraz kurulduk!

Kısacası biz kendilerine biraz kurulduk!
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Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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E buyurun yorumlara!

E buyurun yorumlara!
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