8 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
8 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Danla Bilic'in yeni YouTube formatının ilk konuğu Blok3 oldu. Rap dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Hakan Aydın program sırasında samimi açıklamlarda bulundu. Danla Bilic de videoda birbirinden farklı itiraflarda bulunurken konu tabii ki ikili ilişkilere de geldi! Daha önce İbrahim Selim'in programında "Hesabın Alman usulü ayrılmasına çok karşıyım!" ifadelerini kullanan Bilic yine "Hesabı kim ödemeli?" tartışmasını alevlendirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım
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Arabesk müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası aile bireyleri arasında yaşanan kaos bir türlü durulmak bilmiyor. Özellikle vefatından önce küs ayrıldığı kızı Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'un arasındaki gerginlik gün geçtikçe tırmanıyor. Mirasın hayır kurumlarına ve aileden 11 kişiye dağıtılmasının ardından Tuğçe Tayfur yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirdi. Tayfur yeğenlere resmen ateş püskürdü!
Gündemden ve tartışmaların odağından bir an olsun düşmeyen, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat tahliye olduğu günden bu yana paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ailesine ve evine kavuştuğu günden beri sosyal meydadaki eski aktifliğine geri dönen Polat son olarak tüp bebek tedavisiyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün operasyon geçiren Polat'ın anestezi altındayken çekilen anlarını paylaşması ise olay oldu! Dilan Polat'ın o halleri dillere düştü.
Vefatının ardından arkasında bıraktığı miras ve vasiyet yüzünden aile bireyleri birbirine giren Ferdi Tayfur 2 Ocak günü hayatını kaybetmişti. Ardında 3 milyar TL değerinde mal varlığı bıraktığı iddia edilen Tayfur'un mirasını hayır kurumlarına bıraktığı ortaya çıkmıştı. Tayfur'un küs gittiği kızı Tuğçe ve kendisine böbreğini veren oğlu Timur'un mirasa dahil edilmemesi ise gözlerden kaçmamıştı. Mirasın pay edilme şekline tepki gösteren Tuğçe Tayfur bir kez daha usta sanatçının yeğenleriyle karşı karşıya geldi. Mirasla başlayan gerginlik şimdi de Ferdi Tayfur'un 12 Şubat günü gerçekleşecek 40 mevlidine yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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