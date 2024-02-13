8 Soruda Sevgililer Günü’nde İzlemeniz Gereken Filmi Seçiyoruz!

Verdiğin cevaplara göre Sevgililer Günü'nde izlemen gereken film Aşk ve Gurur! Özeti de şu şekilde; Jane Austen'in sevilen romanından uyarlanan filmde, Elizabeth Bennet, annesi, babası ve kız kardeşleriyle birlikte İngiliz kırsalında yaşamaktadır. Ailenin en büyüğü olduğu için ebeveynleri evlenmesi için üstünde baskı kurar. Açık sözlü Elizabeth, yakışıklı ve üst sınıftan biri olan Bay Darcy ile tanıştığında içinde kelebekler uçar. İkisi arasında bariz bir kimya olmasına rağmen, Darcy'nin aykırı doğası yeni başlayan ilişkiyi tehdit edecektir.