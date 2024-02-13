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8 Soruda Sevgililer Günü’nde İzlemeniz Gereken Filmi Seçiyoruz!

etiket 8 Soruda Sevgililer Günü’nde İzlemeniz Gereken Filmi Seçiyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 18:01

'Sevgililer Günü'nde sevgilimle ne izlesem?' diye kara kara düşünüyorsan doğru yerdesin! Çünkü en iyi romantik filmlerden birini size özel seçiyoruz!

Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım, Sevgililer Günü için bir planınız var mı?

2. Sevgililer Günü için partnerin sana mum ışığında baş başa yemek yemeği teklif etti. Romantik bir müzik de size eşlik edecekmiş... Bu fikir sana nasıl geliyor?

3. Sevgililer Günü temalı pastalardan birini seç!

4. Aşağıdaki aşk şarkılarından birini seçmeni istiyoruz!

5. İlişkinizin en güzel anı bir tatlı çeşidi olsa hangisi olurdu?

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6. İlk bakışta aşk diye bir şey var mı sence?

7. Film zevkleriniz birbirine benziyor mu?

8. Son olarak, aşağıdaki görsellerden hangisi sana daha çok aşkı çağrıştırıyor?

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Sil baştan!

Sil baştan!

Verdiğin cevaplara göre Sevgililer Günü'nde izlemen gereken film Sil Baştan! Özeti de şu şekilde; Acı dolu bir ayrılıktan sonra, Clementine, eski erkek arkadaşı Joel'in anılarını zihninden sildirmek için bir yola başvurur. Joel, Clementine'in ilişkilerini unutmak için aşırı uçlara gittiğini keşfettiğinde, o da hafızasını sildirir ve sevdiği kadını yavaşça unutmaya başlar...

Casablanca!

Casablanca!

Verdiğin cevaplara göre Sevgililer Günü'nde izlemen gereken film Casablanca! Casablanca, en iyi aşk filmi klasiklerinden biri. Bu kült filmde Rick Blaine, şehrin rağbet gören barlarından birini işletir. Bu bara bir gün, Rick'in eski aşkı Ilsa ve onun kocası Victor Laszlo gelir. Şehirden kaçmak isteyen Ilsa ve Victor’a yardım edebilecek tek kişi ise Rick'tir.

Aşk ve gurur!

Aşk ve gurur!

Verdiğin cevaplara göre Sevgililer Günü'nde izlemen gereken film Aşk ve Gurur! Özeti de şu şekilde; Jane Austen'in sevilen romanından uyarlanan filmde, Elizabeth Bennet, annesi, babası ve kız kardeşleriyle birlikte İngiliz kırsalında yaşamaktadır. Ailenin en büyüğü olduğu için ebeveynleri evlenmesi için üstünde baskı kurar. Açık sözlü Elizabeth, yakışıklı ve üst sınıftan biri olan Bay Darcy ile tanıştığında içinde kelebekler uçar. İkisi arasında bariz bir kimya olmasına rağmen, Darcy'nin aykırı doğası yeni başlayan ilişkiyi tehdit edecektir.

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