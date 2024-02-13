8 Soruda Sevgililer Günü’nde İzlemeniz Gereken Filmi Seçiyoruz!
8 Soruda Sevgililer Günü’nde İzlemeniz Gereken Filmi Seçiyoruz!
'Sevgililer Günü'nde sevgilimle ne izlesem?' diye kara kara düşünüyorsan doğru yerdesin! Çünkü en iyi romantik filmlerden birini size özel seçiyoruz!
Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım, Sevgililer Günü için bir planınız var mı?
2. Sevgililer Günü için partnerin sana mum ışığında baş başa yemek yemeği teklif etti. Romantik bir müzik de size eşlik edecekmiş... Bu fikir sana nasıl geliyor?
3. Sevgililer Günü temalı pastalardan birini seç!
4. Aşağıdaki aşk şarkılarından birini seçmeni istiyoruz!
5. İlişkinizin en güzel anı bir tatlı çeşidi olsa hangisi olurdu?
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6. İlk bakışta aşk diye bir şey var mı sence?
7. Film zevkleriniz birbirine benziyor mu?
8. Son olarak, aşağıdaki görsellerden hangisi sana daha çok aşkı çağrıştırıyor?
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