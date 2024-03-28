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8 Soruda Sahura Kadar Uyanık Kalman İçin Tüyo Veriyoruz!

etiket 8 Soruda Sahura Kadar Uyanık Kalman İçin Tüyo Veriyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 22:01

Sahura kadar uyanık kalmanı sağlayacak o aktiviteyi söylüyoruz. Hazırsan, seni içeriğe alalım! 👇

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1. Kolay bir soruyla başlayalım: Evde keyifli bir zaman senin için ne anlama geliyor?

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi seni daha iyi anlatıyor?

3. Hangi tür film veya dizileri izlemeyi seversin?

4. Sahura kadar enerjini saklamayı mı yoksa harcamayı mı tercih edersin?

5. En çok hangi tür kitapları okumaktan keyif alırsın?

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6. Pekii, evdeyken yapmaktan en çok zevk aldığın aktivite ne?

7. Hangi hobiler ilgini daha çok çekiyor?

8. Son bir soru daha: Sahura kadar uyanık kalan sadece sen mi oluyorsun?

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Sahura kadar uyanık kalmak için film/dizi izleyebilirsin!

Sahura kadar seni ayakta tutacak en etkili yöntem internetten ya da televizyondan bir film izlemek. Eğer ki filmin sahuru beklemek için yeterli olmadığını düşünüyorsan mini bir diziye ya da uzun zamandır merak ettiğin bir seriye başlayabilirsin. İstersen Ramazan ayı için özel bir liste dahi hazırlayabilirsin. Senin izleme listende neler var?

Sahura kadar uyanık kalmak için yeni bir hobi edinebilirsin!

Bir ay, yeni bir hobi edinmek ve bunu geliştirmek için yeterince uzun bir zaman. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek için yeni bir dil öğrenmeye başlayabilir ya da daha önce denemediğin bir beceriyi edinebilirsin. Bu, ister klavyede daha hızlı yazmak istersen de kanaviçeye başlamak olabilir. Merak ettiklerini gerçekleştirmek için Ramazan ayı adeta bir fırsat!

Sahura kadar uyanık kalmak için kitap okuyabilirsin!

Ramazan ayı yeni kitap keşifleri yapmak için mükemmel bir zaman. Başlamak isteyip de bir türlü okuyamadığın kitapları ya da okuma listende yer alan sıradaki kitabı okumaya başlamak için harika bir fırsat. Romandan şiire, hikayeden novellaya kadar pek çok türdeki kitapla bu ayı çok daha verimli ve keyifli bir şekilde geçirebilirsin! Şimdi bir okuma listesi hazırlasan sence bayrama kadar kaç tanesini bitirirsin?

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