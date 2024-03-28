8 Soruda Sahura Kadar Uyanık Kalman İçin Tüyo Veriyoruz!
8 Soruda Sahura Kadar Uyanık Kalman İçin Tüyo Veriyoruz!
Sahura kadar uyanık kalmanı sağlayacak o aktiviteyi söylüyoruz. Hazırsan, seni içeriğe alalım! 👇
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1. Kolay bir soruyla başlayalım: Evde keyifli bir zaman senin için ne anlama geliyor?
2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi seni daha iyi anlatıyor?
3. Hangi tür film veya dizileri izlemeyi seversin?
4. Sahura kadar enerjini saklamayı mı yoksa harcamayı mı tercih edersin?
5. En çok hangi tür kitapları okumaktan keyif alırsın?
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6. Pekii, evdeyken yapmaktan en çok zevk aldığın aktivite ne?
7. Hangi hobiler ilgini daha çok çekiyor?
8. Son bir soru daha: Sahura kadar uyanık kalan sadece sen mi oluyorsun?
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