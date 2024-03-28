8 Soruda Sahura Kadar Uyanık Kalman İçin Tüyo Veriyoruz!

Bir ay, yeni bir hobi edinmek ve bunu geliştirmek için yeterince uzun bir zaman. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek için yeni bir dil öğrenmeye başlayabilir ya da daha önce denemediğin bir beceriyi edinebilirsin. Bu, ister klavyede daha hızlı yazmak istersen de kanaviçeye başlamak olabilir. Merak ettiklerini gerçekleştirmek için Ramazan ayı adeta bir fırsat!