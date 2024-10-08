8 Ekim Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
8 Ekim Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 8 Ekim Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Kırklareli’nde yapılan uyuşturucu operasyonu ilginç anlara sahne oldu. Operasyonda bir eve yapılan baskında, anne uyuşturucu kullanan oğlunu eve çağırarak polislere teslim etti. Evde bekleyen polis ekipleri, eve gelen genci gözaltına alırken annesi ise gözyaşlarını tutamadı.
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Muş’ta doğu yürüyüşü yapan bir vatandaş, kedigiller familyasından ve panthera cinsinin dört büyük kedisinden biri olan jaguar gördüğünü iddia etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord’da bulunan “C31K” isimli grubun yönetici “Hz. Ebu Cehil” kullanıcı adlı E.K. ile ‘’Arda Bateman’’ kullanıcı adlı A.T isimli çocukların polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındığını açıkladı.
İstanbul'da henüz hayatlarının baharındaki iki genç kızı yaşamdan koparan 19 yaşındaki Semih Çelik'in komşusu cinayet gününü anlattı. Aynı binada yaşayan komşu, "Fırının önünde odun gibi duruyordu. Titriyordu. Beyaz olmuştu" ifadelerini kullandı.
Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı geçtiğimiz günlerde açılmış ve yapılan DNA incelemesi sonrasında mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, rapora itiraz edebileceklerini açıklamıştı. Garipoğlu ailesinin avukatı Orhan Şahin de DNA raporu sonrasında açıklamada bulundu.
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Türkiye’de son günlerde Discord üzerinden kurulan gruplarda küçük kız çocuklarının tehdit edildiği, hayvanlara işkence yapıldığı ve dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığı gündemi sarsmıştı. Discord ile ilgili bir haber de Rusya’dan geldi. Rusya, teröristler ve aşırlık yanlılarının kullandığı Discord’a erişimi engelledi.
Geçtiğimiz hafta Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner adlı iki gencecik kızı katletmesi yüreklerimizi dağladı. Bu kahreden olay beraberinde incellerin gündeme gelmesine sebep oldu. Ek olarak ise Discord ve Telegram uygulamaları da sohbet grupları sebebiyle tartışma konusu oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bugün İsrail’in savaş tehdidi için kapalı oturum düzenlendi. Oturumun tutanakları 10 yıl boyunca kapalı olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kapalı oturum sonrasında açıklamalarda bulundu ve “Türkiye, Erdoğan’ın savaş sözleri sebebiyle endişe etmesin” dedi.
Geçtiğimiz hafta Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in acı ölümüyle kahrolduk. Yasımızı tutamadan ne yazık ki cinayet haberleri almaya devam ettik. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepkiler göstererek, yürüyüşler düzenleyerek bir kötü olay daha yaşanmaması için sesini duyurmaya çalışıyor.
Semih Çelik’in cani planına kurban giden Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Henüz 19 yaşında olan gencecik iki kızın başına gelenlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. @e_yagzi adlı TikTok hesabından Semih Çelik’e benzetildiğine dair paylaşım yapan genç de başına gelenlerle akıl tutulması yaşattı.
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Manisa’da kendisinden haber alınamayan Pelin Karaca’nın cansız bedeni Uşak’ta bulunmuştu. 21 yaşındaki Pelin’in katil zanlısı olarak son görüştüğü 36 yaşındaki Ali Uysal gözaltına alınmış ve sorgusunda cinayeti itiraf etmişti. Uysal’ın ifadesinde, “Pelin arabanın altında kaldı. Ben de ölünce korktum ve gömdüm” dediği öğrenildi.
4 Ekim'de İstanbul'un Fatih ilçesinde Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşice katledilmesiyle ülkece yasa boğulmuştuk. Olayın etkisi sürerken, katilin annesi Hafize Çelik, ATV Ana Haber Muhabiri Özlem Aktay'a verdiği özel röportajda tepki çeken açıklamalarda bulundu.
@genctg adlı Instagram sayfası kadına şiddetin en az olduğu beş şehri sıraladı. Listede yer alan şehirler izleyicileri epey şaşırttı, çünkü hiçbiri ihtimal verilen şehirlerden değildi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun geçtiğimiz hafta mezarı açılmış ve kimlik tespiti için DNA testi yapılmıştı. Yayınlanan raporda, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu tespit edilmişti. Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Garipoğlu, “Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadaki suç içeren bazı içeriklerle ilgili savcılığın soruşturma başlattığını açıkladı. Bakan Tunç, isim vermese de Discord ve Telegram gibi sosyal medyalar için de yaptırımların olacağını söyledi.
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Ülke gündemimiz olan kadın cinayetlerinin artışı sebebiyle son günlerde birçok kadın sesini sosyal medya hesaplarından duyurmak istiyor. Kadınlarımız güvende hissetmediklerini, diken üstünde bir hayat sürdüklerini ve bunun için önlemler alınmasını gerektiğini dile getiriyor.
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