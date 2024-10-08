TBMM’deki Kapalı Oturum Sonrasında Özgür Özel’den Açıklama: “Korkulacak Hiçbir Şey Yokmuş”
TBMM’deki Kapalı Oturum Sonrasında Özgür Özel’den Açıklama: “Korkulacak Hiçbir Şey Yokmuş”
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bugün İsrail’in savaş tehdidi için kapalı oturum düzenlendi. Oturumun tutanakları 10 yıl boyunca kapalı olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kapalı oturum sonrasında açıklamalarda bulundu ve “Türkiye, Erdoğan’ın savaş sözleri sebebiyle endişe etmesin” dedi.
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TBMM’de bugün düzenlenen kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Orta Doğu’da yaşananlar ve İsrail’in Türkiye’ye savaş tehdidi için milletvekillerini bilgilendirdi.
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TBMM’de yapılan kapalı oturumun tutanakları 10 yıl boyunca kamuoyuna açıklanmayacak.
Oturuma katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise oturum sonrası açıklamalarda bulundu.
“Yürütmenin başındaki kişi, bütün bakanlıkların bağlı olduğu kişi, dış politikayı, istihbaratı, milli savunma bakanlığını atayan kişi ‘İsrail, Türkiye’ye saldıracak’ deyip dönüp gidemez, Bunun için de Meclis’in bizzat kendisi tarafından bilgilendirilmesini talep ettik. Bugün kendisi gelmedi, sayın dışişleri ve milli savunma bakanını yolladı.”
“Oturumdan önce de biz kendi değerlendirmelerimizi yaptığımızda İsrail’in Türkiye’ye saldırmasının akılla mantıkla, Türkiye’nin gücüyle, uluslararası kuruluşların ve NATO’nun görevleriyle bağdaşmayan olamayacak bir iş olduğunu biliyorduk. Ama dedik ki cumhurbaşkanı diyorsa gelsin anlatsın.”
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“Biz kapalı oturumda söylenen sözleri anlatmayız. Ama söylenmeyen sözler olursa ifşa ederiz. Şimdi burada açıkça söylüyorum, grup başkanvekillerimle birlikte. Bütün grup pür dikkat, bütün Meclis pür dikkat dinledik. Ne söylendi, ne söylenmedi. Akşam haber kanallarında dış politika konuşanların, askeri strateji konuşanların verdiği bilgilerden bir fazlası söylenmedi.”
“10 yıl tutanak altında kalacak konuşun, dedik. Bilmediğimiz hiçbir şey söylemediler. Sorun tam olarak buradadır. Ne anlattıklarını söylemeyeyim ama anlattıklarının bütünü şu: Türkiye, Erdoğan’ın söylediği sözden endişe etmesin, anlattıklarının altını dolduracak bir şey yok, bilmediğiniz bir şey yok. Bugünden yarına Türkiye’ye saldıracaklarına dair hiçbir şey yok. Söylenmeyenleri söylüyorum. Zaten bilmediğiniz bir şey de söylemediler.”
“Ben bugün emin oldum, derin şüphelerimiz vardı. Erdoğan, o sözü Türkiye’nin en çok konuşulan konusu yoksulluk, işsizlik, geçim sıkıntısı olduğu için, 31 Mart’ta milletin sesini duymadan emekliyi, emekçiyi ve çiftçiyi duymadan yaptığı politikalar hem sandıkta cezalandırıldığı için hem CHP 47 yıl sonra sandıkta birinci olduğu için ve CHP o günden bugüne gücünü koruduğu ve Erdoğan da bir türlü partisini toparlayamadığı için Türkiye yoksulluğu, işsizliği, enflasyonu ve hayat pahalılığını bunları konuşmasın diye İsrail Türkiye’ye saldıracak lafını attı.”
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