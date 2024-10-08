TBMM’deki Kapalı Oturum Sonrasında Özgür Özel’den Açıklama: “Korkulacak Hiçbir Şey Yokmuş”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bugün İsrail’in savaş tehdidi için kapalı oturum düzenlendi. Oturumun tutanakları 10 yıl boyunca kapalı olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kapalı oturum sonrasında açıklamalarda bulundu ve “Türkiye, Erdoğan’ın savaş sözleri sebebiyle endişe etmesin” dedi.