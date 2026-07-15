8’de 8 Sedona: Kırmızı Kayalarının Ardındaki 8 İlginç Gerçek

Sedona, Arizona'nın kuzeyinde, yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı küçücük bir çöl kasabası. Deniz seviyesinden yaklaşık 1.370 metre yüksekte ve neredeyse bütünüyle kızıl kayalıklar ve ulusal ormanlarla çevrili. Ama çöl dediğime bakma; hani bizim zihnimizdeki uçsuz bucaksız sarı kum tepeleri var ya, işte onlardan değil. Burada kırmızı toprakların üzerinde ardıçlar, çalılar, kaktüsler ve yer yer çam ağaçları yükseliyor. Bir tarafta devasa kızıl kayalıklar, diğer tarafta derin kanyonlar...

Beni Arizona'ya çeken şey aslında Sedona değildi.

Grand Kanyon, Antelope Kanyon ve Horseshoe Bend gibi dünyanın en etkileyici jeolojik yapılarını görmek istiyordum. Öte yandan, tabii Kapadokya’ya yerleşince bu ilgim daha da arttı. Dünyanın iki ayrı ucundaki bu iki coğrafya, farklı kayaçlardan oluşsalar da milyonlarca yıl boyunca suyun, rüzgârın ve erozyonun sabırla şekillendirdiği olağanüstü manzaralara sahip. Arizona'nın dev kızıl kanyonlarına bakarken aklımdan hep aynı şey geçti. Sanki doğa önce burada büyük bir prova yapmış, sonra Kapadokya'da daha ince ince çalışmış. Ben bu yüzden Arizona'ya, 'Kapadokya'nın büyük kardeşi' diyorum.

Neyse, araştırdıkça fark ettim ki bu kanyonları keşfetmek için en iyi üslerden biri Sedona. Üstelik burası sadece bir konaklama noktası değildi. Kovboy filmlerinden fırlamış gibi görünen sokakları, kızıl kayalıkları, sanat galerileri, meditasyon merkezleri ve inziva kültürüyle başlı başına keşfedilmeyi hak eden bambaşka bir dünya.

İnsanları inanılmaz yardımcı. Araçsız ulaşım neredeyse imkânsız. Uber çağırır ve 40 dakika gelmesini beklersin, o da şanslıysan.

Ben bunu bilmiyordum tabii. Sedona’ya ulaştığımda bir benzinliğe girdim.

Kalacağım yeri söyledim ve en kolay nasıl giderim diye sordum. “Burada özel aracınız yoksa ulaşım çok sıkıntılı.” dediler. “Peki, ne yapacağım?” Kasadaki çocuk otobüs durağını gösterdi. “Şuradan otobüse binin, (saatte bir geliyor) 4 durak sonra inince yaklaşık 15 dakika yürürseniz ulaşırsınız.”

“Peki ama benim nakit param yok.

Gülümsedi çocuk. Tereddüt bile etmeden çekmeceyi açtı ve bana 5 dolar uzattı.

Vay arkadaş!

Ben Türkiye’de hep güzel insanlarla, yardımsever insanlarla karşılaşmaya alışkınım da dünyanın öbür ucunda da bulamazsın!

Bunlar ara bilgiler olsun biz gelelim 8’de 8’e!