75 Yaşındaki Hatice Teyze John Wick mi? 5 Kişiyi Darbetmekten, 5 Yıl Hapsi İsteniyor
75 Yaşındaki Hatice Teyze John Wick mi? 5 Kişiyi Darbetmekten, 5 Yıl Hapsi İsteniyor
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Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan köyünde tarlasına gitmek isterken, mermer ocağı personeli 5 kişiyi darbettiği belirtilen 75 yaşındaki Hatice Kocalar hakim karşısına çıktı.
Tavas Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Kocalar'a destek amacıyla çok sayıda STK üyesi ve çevre örgütleri de katıldı.
Beş kişiyi darbettiği belirtilen ve hakkında 5 yıl hapis cezası istenen 75 yaşındaki Hatice Kocalar, 'İki kamyon geldi. Kepçe geldi. Tarlayı kazmak istediler, karşı çıktım. Kendilerine şirketin yetkililerinin gelmesini söyledim. İki mühendis geldi. Toplam beş kişi oldular. Ben tek başımaydım. 5 kişiye nasıl vururum? Vurmadım, aramızda münakaşa oldu. Elimde sopa yoktu. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum' dedi.
Kocalar’ın eşi Bekir Kocalar da olaydan sonra tesadüfen tarlaya geldiğini ve eşinin kimseye vurmadığını ifade etti. Kocalar'ın avukatı Ozan Orpak ise, Kocalar’ın kilosunu ve yaşını söyleyerek fiziksel olarak böyle bir durumun gerçekleşmesi ve beş kişiye karşı gelip darp etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Aynı zamanda söz konusu olayın geçtiği tarlayla ilgili Danıştay'ın iptal kararı olduğunu da ekledi.
Kocalar’ın beş yıla kadar hapis cezası alması yönünde mütalaa veren savcı, mütaalasını verdikten sonra duruşmaya polis getirilmesini talep etti. Ayrıca şikayetçi olan mühendislerin dinlenilmesine dair talep mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, duruşmayı 28 Mayıs 2024'e erteledi.
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