73 Kişi Hayatını Kaybetti: Covid Aşısını Üreten AstraZeneca, Vücuttaki Yan Etkisini İtiraf Etti
73 Kişi Hayatını Kaybetti: Covid Aşısını Üreten AstraZeneca, Vücuttaki Yan Etkisini İtiraf Etti
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/dunya/asi...
AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği Covid aşısının nadir bir yan etkiye sahip olduğunu itiraf etti.
Şirket ve Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşının nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceğini ifade etti. İngiltere'de 50 milyondan fazla kişiye uygulanan AstraZeneca aşısından dolayı 73 kişi yaşamını yitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2021 yılında bilim insanları, çok nadir görülen AstraZeneca Covid aşısı ve kan pıhtılaşması (TTS) vakaları ile karşı karşıya kaldı. Galler ve ABD'deki bilim insanları, kandaki bir proteinin, AstraZeneca aşısındaki kilit bir bileşene karşı harekete geçtiğini ayrıntılarıyla gösterdi.
Çalışmayı yapan ekibe göre bu durum, tehlikeli olabilecek kan pıhtısı oluşumuna yol açabilen bir zincir reaksiyon başlatıyor. Bu zincir reaksiyonda, bağışıklık sisteminin de rol oynadığı değerlendiriliyor. AstraZeneca aşısı milyonlarca insana uygulandı ve ölüme yol açan kan pıhtısı vakasına çok nadir rastlandı. İngiltere'de aşı tavsiye kurulu, önlem olarak 40 yaş altına alternatif aşılar önermeye başlamıştı.
2021 yılının Nisan ayında olduğu Covid aşısı sonrası beyninde pıhtı atan ve kalıcı hasar nedeni ile çalışamayacak hale gelen iki çocuk babası Jamie Scott'un 2023 yılıda ilaç devi AstraZeneca'ya açtığı dava sonuçlandı. Aşı sonrası benzer sorunları yaşadığını iddia eden 51 kişi de mahkemeye gidince olay toplu bir davaya dönüştü.
Avukatlar AstraZeneca-Oxford aşısının “kusurlu” olduğunu ve aşının bir çok aile üzerinde yıkıcı bir yan etki olduğunu öne sürüyor, AstraZeneca ise bu iddiaları şiddetle reddediyor.
Şirket ve Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşının nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
AstraZeneca'nın Yüksek Mahkeme'ye hukuki savunma olarak yaptığı bu ifadeyle birlikte ilaç firmasının, belirli yasal vakalarda ödeme yapabilir.
İngiltere'de 50 milyondan fazla kişiye uygulanan AstraZeneca aşısından dolayı 73 kişi yaşamını yitirdi.
AstraZeneca'nın sözcüsü, tam bir açıklamanın henüz ortaya konulmadığını, bu çok nadir yan etkiyi ortadan kaldırmak için araştırmanın sürdüğünü söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın