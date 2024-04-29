73 Kişi Hayatını Kaybetti: Covid Aşısını Üreten AstraZeneca, Vücuttaki Yan Etkisini İtiraf Etti

AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği Covid aşısının nadir bir yan etkiye sahip olduğunu itiraf etti.

Şirket ve Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşının nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceğini ifade etti. İngiltere'de 50 milyondan fazla kişiye uygulanan AstraZeneca aşısından dolayı 73 kişi yaşamını yitirdi.