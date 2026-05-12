72. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’nda Yılın Öykü Kitapları Belli Oldu

Usta yazarımız Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla, Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen ve her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanan isim belli oldu. Bu yıl 72.si düzenlenen ve rekor sayıda başvuru alan yarışmada Başak Arslan’ın yalın anlatımı ve oturmuş diliyle kendini bulduğu, kurduğu duyarlı atmosferde aile içi ilişkilere odaklanan Sardunyalar Güneşe Bayılır (Sel Yayıncılık) kitabı ödüle layık görüldü.

Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına ilk defa geçtiğimiz yıl verilen Doğan Hızlan Özel Ödülü de yeni sahibini buldu. Rumelikavağı’ndaki balıkçıların hikâyesini başarılı ve özgün bir dille anlatan Maviden-Deniz Güzeldir (Edisyon Kitap) kitabıyla Vecdi Çıracıoğlu bu yılki ödülü kazandı.

Yazarlar ödüllerini 11 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’un Pera Palas Oteli’nin tarihi atmosferinde, edebiyat ve kültür-sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenlenen törenle aldı. Törende Başak Arslan’a ödülünü İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul Üyesi Adnan Bali ile Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç takdim etti. Çıracıoğlu ise ödülünü Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan’dan aldı.