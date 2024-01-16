70 Yaşındaki Hatice Nine Dolandırıcıların Tuzağına Düştü: 1,5 Milyon TL Değerindeki Altınlarını Çaldılar

Kastamonu'da kendisini 'jandarma' olarak tanıtan bir kişi 'Ölen kişi sizin adınızı söyledi, eve gelip altınların fotoğraflarını çekeceğiz' diyerek 70 yaşındaki Hatice Karaca'yı kandırdı. Eve gelen dolandırıcı 1,5 milyon değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı.