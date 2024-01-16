70 Yaşındaki Hatice Nine Dolandırıcıların Tuzağına Düştü: 1,5 Milyon TL Değerindeki Altınlarını Çaldılar
70 Yaşındaki Hatice Nine Dolandırıcıların Tuzağına Düştü: 1,5 Milyon TL Değerindeki Altınlarını Çaldılar
Kastamonu'da kendisini 'jandarma' olarak tanıtan bir kişi 'Ölen kişi sizin adınızı söyledi, eve gelip altınların fotoğraflarını çekeceğiz' diyerek 70 yaşındaki Hatice Karaca'yı kandırdı. Eve gelen dolandırıcı 1,5 milyon değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı.
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Olay Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Aşağıkayı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Karaca, telefonda kendisini 'jandarma' olarak tanıtarak tanıttıktan sonra evine gelen kişiye fotoğraflarını çekmesi için altınlarını verdi.
Altınları aldıktan sonra evden kaçmaya çalışan şüpheli kendisini durdurmaması için geldiği taksinin sürücüsü olan Yakup Kurt'un da cep telefonunu alarak, yere fırlatıp kaçtı.
Çevredeki vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
1,5 değerindeki altınlarının çalındığını söyleyen Karaca, arayan kişinin bir cinayet üzerine görüşmek istediğini söyleyerek, "Arayan kişi, 'Ölen kişinin altınlarını çalmışlar. Öldüren kişileri yakaladık. Sizin isminizi söyledi. Eve gelip, altınların fotoğrafını çekeceğiz' dedi. Ben de 'Altınım falan yok' dedim ama yine gelmiş. Bir de tanıdık taksiciyle gelmiş. Sonra altınları alıp, kaçtı. 10 gremse, 10 bilezik, 10 çeyrek altın, 13 yarım altın ve 10 cumhuriyet altını vardı, çok altın vardı" dedi.
Köyün muhtarı Ersin Çoğalmış, dolandırıcıların başkalarını da aradığını söyleyerek, 'Bugün 3 vatandaşı aramışlar. Hepsine de aynı senaryoyu anlatmışlar. Vatandaşlar, durumu bana söyledi. Ben de dikkatli olmaları konusunda köy halkını uyardım ama maalesef o esnada 4'üncü kişi olarak Hatice Karaca'yı aramışlar. Ama ona engel olamadık. Hırsız 1,5 milyon TL değerindeki altını çalarak kaçmış. Yetkililer ile her yerde arıyoruz.' diye konuştu.
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