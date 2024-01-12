Yalancılığı Pes Dedirtti! Kızını Kanser Hastası Gibi Göstererek Dolandırıcılık Yapan Anne Tutuklandı
Yalancılığı Pes Dedirtti! Kızını Kanser Hastası Gibi Göstererek Dolandırıcılık Yapan Anne Tutuklandı
Küçük kızını kanser hastası gibi göstererek binlerce dolar bağış toplayan anne, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
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Amerika'nın Ohio eyaletinde ikamet eden Pamela Reed adındaki kadın, yedi yaşındaki kızı Addey Rae'ye kanser teşhisi konulduğunu iddia ederek bağış toplamaya girişti.
Hastane odasında çekilen fotoğrafları paylaşarak yardım talebinde bulundu. Reed, çocuğun kanser hastası olduğunu ve sağ gözünün kör olduğunu belirtti. Reed'in yalanı, bir hemşirenin dikkati sayesinde ortaya çıktı.
Yetkililer, annenin daha inandırıcı olmak adına kızının saçlarını kazıdığını ve çocuğu 280 günden fazla süredir okula göndermediğini ifade etti.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen kadının önce suçlamaları reddettiği ardından ise kabul etmek zorunda kaldığı belirtildi.
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