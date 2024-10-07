7 Ekim'de Borsa İstanbul’da Zirveye Çıkan Hisseler: %10’luk Artışlar Dikkat Çekti!
7 Ekim'de Borsa İstanbul’da Zirveye Çıkan Hisseler: %10’luk Artışlar Dikkat Çekti!
Borsa İstanbul’da 7 Ekim günü yatırımcılar için hareketli geçti. Birçok hisse değer kazanırken, özellikle bazı hisseler yatırımcıların dikkatini çekti. İşte 7 Ekim’de en çok yükselen ve yatırımcıların radarına giren hisseler:
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1. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)
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2. Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB)
3. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR)
4. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi Ticaret .A.Ş. (RTALB)
5. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK)
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