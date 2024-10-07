7 Ekim'de Borsa İstanbul’da Zirveye Çıkan Hisseler: %10’luk Artışlar Dikkat Çekti!

Borsa İstanbul’da 7 Ekim günü yatırımcılar için hareketli geçti. Birçok hisse değer kazanırken, özellikle bazı hisseler yatırımcıların dikkatini çekti. İşte 7 Ekim’de en çok yükselen ve yatırımcıların radarına giren hisseler: