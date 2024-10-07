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7 Ekim'de Borsa İstanbul’da Zirveye Çıkan Hisseler: %10’luk Artışlar Dikkat Çekti!

etiket 7 Ekim'de Borsa İstanbul’da Zirveye Çıkan Hisseler: %10’luk Artışlar Dikkat Çekti!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 19:20

Borsa İstanbul’da 7 Ekim günü yatırımcılar için hareketli geçti. Birçok hisse değer kazanırken, özellikle bazı hisseler yatırımcıların dikkatini çekti. İşte 7 Ekim’de en çok yükselen ve yatırımcıların radarına giren hisseler:

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1. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)

1. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)

%10,00 yükselişle 9,24 TL’ye ulaşan Avrasya GYO, gayrimenkul sektöründeki istikrarlı duruşunu sürdürüyor.

2. Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB)

2. Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB)

OZSU Balık, %10,00 oranında değer kazanarak 34,10 TL’ye ulaştı. Balık üretimi ve ihracat alanındaki güçlü performansı ile sektörde öne çıkan şirket, yatırımcıların gözdesi oldu.

3. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR)

3. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR)

Otokar hisseleri %10,00 artışla 462,00 TL’ye yükseldi. Savunma sanayiindeki projeleri ve otomotiv sektöründeki başarısıyla tanınan Otokar, güçlü bir yükseliş sergiledi.

4. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi Ticaret .A.Ş. (RTALB)

4. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi Ticaret .A.Ş. (RTALB)

RTA Laboratuvarları, %9,97 artışla 18,09 TL’ye çıktı. Sağlık ve biyoteknoloji sektöründeki güçlü konumu, bu yükselişte önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

5. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK)

5. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK)

YEO Teknoloji, %9,95 artışla 162,50 TL’ye ulaştı. Yenilenebilir enerji projeleri ve teknoloji alanındaki başarılarıyla dikkat çeken YEO, yatırımcılar için cazip bir seçenek oldu.

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6. Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI)

6. Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI)

Dinamik Isı, %9,94 değer kazanarak 15,82 TL’ye yükseldi. Isı makineleri ve yalıtım malzemeleri üretiminde öncü olan şirket, sektördeki talep artışı ile ivme kazandı.

7. Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)

7. Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)

NİĞBAŞ, %9,91 yükselişle 20,74 TL seviyesine çıktı. İnşaat sektörüne yönelik ürünleriyle tanınan şirket, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

8. Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL)

8. Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL)

Kristal Kola, %9,91 artışla 6,10 TL’ye ulaştı. İçecek sektöründeki köklü geçmişi ve yerli pazar payı ile öne çıkan şirket, hisselerinde pozitif bir performans sergiledi.

9. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO)

9. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO)

Deniz GYO, %9,51 yükselerek 8,87 TL’ye çıktı. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirket, yatırımcılar için dikkat çeken bir alternatif olarak öne çıkıyor.

10. BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH)

10. BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH)

Çelik üretiminde uzmanlaşmış olan BMS Çelik Hasır, %9,40 yükselişle 22,80 TL’ye ulaştı. İnşaat sektöründeki güçlü taleple beraber, hisseler de ivme kazandı.

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